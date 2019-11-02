شؤون فلسطينية

سرايا القدس: نمتلك مساحة كبيرة للتعامل مع الميدان حال أقدم الاحتلال على حماقة

سرايا القدس: نمتلك مساحة كبيرة للتعامل مع الميدان حال أقدم الاحتلال على حماقة
سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن تهديدات قادة العدو بشن حرب على قطاع غزة، ليست جديدة على شعبنا وهي لا تزيدنا إلا إصراراً على الثبات ومواصلة حماية أبناء شعبنا وجهادنا ضد هذا المحتل المتغطرس.

وشددت السرايا في بيان لها، على أنها ستبقى تدافع عن شعبها ما دام هناك عدوان ولن تسمح لـ"الكيان الصهيوني" بتثبيت معادلات جديدة.

وأضافت: أن هذا العدو لا يجب أن يشعر بالراحة وألا يعيش مطمئناً، طالما يرتكب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ويحتل أرضه.

وأكدت سرايا القدس أنها تمتلك مساحة كبيرة جداً للتعامل مع واقع الميدان في حال أقدم الاحتلال علي أي حماقة تمس بأبناء شعبنا أو بقيادة المقاومة وقد خبر العدو المقاومة جيداً، فلا يمكن أن نُبقي شعبنا يعيش تحت التهديدات الصهيونية المتكررة التي نتعامل معها على محمل الجد وسنتعامل مع كل عدوان بحجمه وقدره لأن دماء الصهاينة ليست لها قيمة أمام دماء أبناء شعبنا.

واعتبرت سرايا القدس أن من واجب المقاومة أن تدافع عن أبناء شعبنا الذين تدعوهم للاحتجاج على الحصار فمنهم من يصابوا إصابات بالغة ومنهم من يرتقوا شهداء لذلك لن نسمح للعدو بالاستفراد بهم دون حمايتهم والدفاع عنهم.

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