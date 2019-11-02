مشعل: حماس راضية عن موقف السلطة الفلسطينية بشأن (صفقة القرن) والتطبيع موضة









وفيما يتعلق بالتطبيع، قال مشعل: إن هناك اختراق في مستوى الآحاد والأفراد وهم نكرات، إما بعض الأنظمة تظهرهم، أو نكرات يريدون الشهرة، مشدداً على أن دخول التطبيع من بوابة البطولات الرياصية ليس مبرراً، ونحن ضد التطبيع حتى لو من أصدقائنا.



وتابع: التطبيع موضة سرعان ما ستنتهي، وجرائم العدو ستكشف عن قبحها، الصمد في غزة والمقاومة والمواجهة في الضفة بكل أشكالها، وأيضا ف القدس مسلمين ومسيحيين، وليس للتطبيع خبز في بلادنا، لا نخشاه لكن لا نستهين به. وقال مشعل: هناك زعماء في المنطقة أرادت أن تقدم الصفقة خدمة للولايات المتحدة، تحت عنوان حل القضية الفلسطينية.وفيما يتعلق بالتطبيع، قال مشعل: إن هناك اختراق في مستوى الآحاد والأفراد وهم نكرات، إما بعض الأنظمة تظهرهم، أو نكرات يريدون الشهرة، مشدداً على أن دخول التطبيع من بوابة البطولات الرياصية ليس مبرراً، ونحن ضد التطبيع حتى لو من أصدقائنا.وتابع: التطبيع موضة سرعان ما ستنتهي، وجرائم العدو ستكشف عن قبحها، الصمد في غزة والمقاومة والمواجهة في الضفة بكل أشكالها، وأيضا ف القدس مسلمين ومسيحيين، وليس للتطبيع خبز في بلادنا، لا نخشاه لكن لا نستهين به.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق، خالد مشعل: إن الموقف الفلسطيني رغم الخلافات، موحد ضد (صفقة القرن)، مشيراً إلى أن أي تسوىة لا غطاء فلسطيني لها، لا قيمة لها.وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر عقد في اسطنبول: أن حركة حماس راضية عن موقف السلطة الفلسطينية بشأن (صفقة القرن)، لكن هذا لا يعني "أننا بحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة".وأكد أن دولاً عربية واسلامية محترمة، وقفت ضد (صفقة القرن)، ولا بد من الإشادة بموقف الأردن.