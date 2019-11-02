غانتس: سنستعيد الردع بأي ثمن حتى لو اضطررنا إلى الاستهداف المباشر





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سنستعيد الردع بأي ثمن، حتى لو اضطررنا إلى الاستهداف المباشر لأولئك الذين يقودون التصعيد".





وتابع: "في هذا الوقت سندعم ونؤيد أي سياسة رد حازمة ومسؤولة لإحلال هدوء طويل الأجل لسكان الجنوب، إنه واجبنا - إنه التزامي تجاههم".





كما قال عضو الحزب، موشيه يعلون عبر (تويتر): إن الفوضى الأمنية لا تزال مستمرة، استمرار تجاهل انتهاكات السيادة يوصل رسالة ضعف "لأعدائنا" ويقوض الردع لدينا، وفق تعبيره.

وأضاف: "أمن المواطنين الإسرائيليين تضرر من قبل شخص واحد - رئيس الوزراء ووزير الدفاع نتنياهو"، كما قال.

رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس اليوم السبت: إن "الحكومة التي سيقودها لن تتسامح مع أي تهديد لسكان الجنوب أو الإضرار بسيادتهم"، وفق تعبيره.