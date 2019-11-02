وفاة مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في عرابة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي المواطن أنور عز الدين (52 عاما)، مساء اليوم السبت، مصرعه، في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، إثر انقلاب جراره الزراعي أثناء قيادته.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الموطن عز الدين لقي مصرعه على الفور، حينما انقلب جراره الزراعي، وباشرت الشرطة بالتحقيق بالحادث.