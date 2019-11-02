وفاة مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في عرابة
رام الله - دنيا الوطن
لقي المواطن أنور عز الدين (52 عاما)، مساء اليوم السبت، مصرعه، في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، إثر انقلاب جراره الزراعي أثناء قيادته.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الموطن عز الدين لقي مصرعه على الفور، حينما انقلب جراره الزراعي، وباشرت الشرطة بالتحقيق بالحادث.
لقي المواطن أنور عز الدين (52 عاما)، مساء اليوم السبت، مصرعه، في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، إثر انقلاب جراره الزراعي أثناء قيادته.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الموطن عز الدين لقي مصرعه على الفور، حينما انقلب جراره الزراعي، وباشرت الشرطة بالتحقيق بالحادث.
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