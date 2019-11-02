موقع إسرائيلي: الجيش يستعد لاحتمال تواصل إطلاق الصواريخ من غزة





يأتي ذلك بعد ليلة ساخنة شهدت قصفاً إسرائيلياً عنيفاً استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فجر اليوم أسفر عن استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين بجراح متوسطة.





وجاء القصف الإسرائيلي بحجة إطلاق عدد من الصواريخ من القطاع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة اليوم نحو المستوطنات.