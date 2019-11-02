شؤون فلسطينية

موقع إسرائيلي: الجيش يستعد لاحتمال تواصل إطلاق الصواريخ من غزة

موقع إسرائيلي: الجيش يستعد لاحتمال تواصل إطلاق الصواريخ من غزة
إطلاق صواريخ - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة اليوم نحو المستوطنات.

يأتي ذلك بعد ليلة ساخنة شهدت قصفاً إسرائيلياً عنيفاً استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فجر اليوم أسفر عن استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين بجراح متوسطة.

وجاء القصف الإسرائيلي بحجة إطلاق عدد من الصواريخ من القطاع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

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