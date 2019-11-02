شؤون فلسطينية

مزهر لـ"دنيا الوطن": الأمن بغزة يفرج عن أربعة معتقلين.. وهذا مصير (هاني الأغا)

مزهر لـ"دنيا الوطن": الأمن بغزة يفرج عن أربعة معتقلين.. وهذا مصير (هاني الأغا)
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
كشفت القيادي في حركة الجبهة الشعبية، ماهر مزهر، اليوم السبت، أن قوات الأمن بقطاع غزة، أفرجت عن أربعة معتقلين من نشطاء قطاع غزة، بوساطة الشعبية، وهم ( أمين عابد، عبد الله الحويحي، بسام محيسن، هيثم مسعود).

وأضاف مزهر في تصريح لـ "دنيا الوطن": أما بالنسبة للمعتقل هاني الأغا، فما زلنا نبذل المزيد من المتابعة والضغط باتجاه أن يتم الإفراج عنه، ولكن هذه اللقاءات، وهذا الجهد، لم يكلل بالنجاح حتى هذه اللحظة، لكن سنستمر بعملية المتابعة، حتى يتم الإفراج عنه وعن الجميع".

وأوضح قائلاً: قبل خمسة أيام، توجهنا إلى قيادة حركة حماس، ومارسنا كل أشكال الضغط والمتابعة الحثيثة والبناءة من أجل الإفراج عن كافة الإخوة المعتقلين، نتيجة الأحداث التي حدثت في غزة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار إلى أن تلك الجهود، تكللت اليوم بالنجاح من خلال هذا الحوار البناء والمتابعة الحثيثة، وتم الإفراج عن أربعة من الإخوة، بشكل دائم دون الملاحقة، قبل أن تحولهم الأجهزة الأمنية للنيابة العامة، من أجل مقاضاتهم ارتباطاً بما يتم نشرهم على صفحاتهم.

وأردف: "كل ذلك لأننا سنكون غداَ أمام اجتماع مع الأخ الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات، من أجل تهيئة المناخات والأجواء، ومن أجل أن نذهب باتجاه خطوات إجرائية وعملية لإنجاز الانتخابات".  

وأكمل: هذا الملف ليس وليد اللحظة، فالجبهة الشعبية دائماً تناضل من أجل عملية الاعتقال السياسي والملاحقة، وإشاعة المزيد من المناخات الديمقراطية والحريات العامة.

وختم: نحن نشكر حماس على هذا التعاون، وهذه الإيجابية، ونوجه نداء إلى الإخوة في حكومة الدكتور محمد اشتية، بأن يخطو خطوات عملية بالضفة الغربية، باتجاه وقف عمليات الاستدعاء والملاحقة والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وسنبقى بالجبهة الشعبية، نحمل هذا الملف، وندافع عن المعتقلين بغض النظر عن ألوانهم وانتماءاتهم.

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