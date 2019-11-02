شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق

الزراعة بغزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن – نادين اليازجي 
كشفت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم السبت، أسباب ارتفاع أسعار البيض في القطاع، مشيرة إلى أن الارتفاع طبيعي ومحدود جداً.

وقال الناطق باسم الوزارة، أدهم البسيوني: إن ارتفاع أسعار البيض، يعود لقلة الإنتاج وانخفاض درجات الحرارة، مشدداً على أن ذلك يؤثر على الكميات المعروضة بالأسواق.

وأشار البسيوني، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، إلى ارتفاع تكاليف إنتاج البيض على المزارع الفلسطيني، متابعاً: "في بداية فصل الشتاء، وموسم المدارس، يكون هناك إقبال على شراء البيض، مما يزيد من الاستهلاك، وبالتالي نشهد ارتفاعاً ملموساً على أسعاره، إضافة إلى ظاهرة تبديل الإنتاج". 

وأوضح البسوني، أن السعر في هذه الفترة مقارنة بالمواسم الماضية شبه طبيعي مع وجود فروقات بسيطة، مستطرداً: "إننا كوزارة في حال رأينا أن هناك داعياً للتدخل في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، فبالتأكيد سنتدخل بالإجراء والوقت المناسب". 

ويذكر، أن أسعار البيض تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع غزة، حيث وصل سعر (الكرتونة) الواحدة ما يقارب الـ (13) شيكلاً، أي ما يعادل (3.5 دولار). 

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