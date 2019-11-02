الوزير أبو سيف في ذكرى وعد بلفور: الأرض لأصحابها





وأكد أبو سيف، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، أن فلسطين لم تكن أرضاً بلا شعب، بل كانت حافلة بالحياة، ممتلئة بالفرح والبهجة، وكانت قبلة الباحثين عن الفن والثقافة، فكانت مسارحها ودور السينما ومراكزها الثقافية وأنديتها الرياضية واتحاداتها النسوية والعامة، مراكز إشعاع للحضارة والرقىي والإنسانية.





وأضاف: "الوعد المشؤوم الذي أجاز فيه صاحبه منح ما لا يملك لمن لا يستحق، شكل وصمة عار في تاريخ البشرية، وإن تصويب الخطأ التاريخي لن يكون إلا بعودة الحق إلى أصحابه".

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف: إن الأرض كانت وستظل لأصحابها، وإن كل الوعود الباطلة لن تغير من الحقيقة الأبدية شيئاً، بأن فلسطين للفلسطينيين، وأن الغزاة سيرحلون كما رحل من سبقهم.