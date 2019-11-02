شؤون فلسطينية

المئات يشاركون بمسيرة أمام "الأمم المتحدة" بغزة إحياءً للذكرى الـ(102) لـ"وعد بلفور"

المئات يشاركون بمسيرة أمام "الأمم المتحدة" بغزة إحياءً للذكرى الـ(102) لـ"وعد بلفور"
رام الله - دنيا الوطن
شارك المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم السبت، في مسيرة احتجاجية، إحياءً للذكرى الـ(102) لـ"وعد بلفور" المشؤوم، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، توجهت صوب مقر منظمة الأمم المتحدة (يونسكو) بمدينة غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية وسط هتافات تندد بـ"وعد بلفور" ولافتات تدعو بريطانيا للاعتذار عن الوعد، وتؤكد على الوحدة الوطنية ومواصلة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف بريطانيا إلى التراجع عن خطئها التاريخي، وتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية بتقديم اعتذار رسمي وعلني للشعب الفلسطيني عن كل المآسي التي نتجت عن "وعد بلفور" وسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصري، لتصحيح هذه الخطيئة بسياسة جديدة تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني المتوازنة ومطالبه المشروعة، بالاعتراف بكامل حقوقه وفي مقدمتها حقه بتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً للقرار الأممي (194) .

وأكد في كلمة القوى الوطنية والإسلامية، أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي (194) لا يسقط بالتقادم ولن ينسى شعبنا بأن كل ما عاشه من نكبات وقتل وتهجير، منوهاً إلى أن تصريحات بعض المسؤولين البريطانيين عن شعورهم بالفخر لمساهمتهم بإنشاء دولة إسرائيل، وصمة عار على جبين حقوق الإنسان والديمقراطية المزيفة.

وجدد دعوته لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والمراكمة على المنجزات الوطنية لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني بما فيها إعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وإحباط (صفقة ترامب) وإسقاط "قانون القومية" العنصري اللذان يشكلان امتداداً لـ"وعد بلفور"المشؤوم. مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله ومقاومته لإزالة كافة مفاعيل "وعد بلفور" وما ترتب عليه من كوارث ومآسي بحق الشعب الفلسطيني.

وفي ختام المسيرة، سلّم ممثلو القوى الوطنية والإسلامية رسالة للمنظمة الأممية، تطالب الأمم المتحدة بالضغط على بريطانيا لتقديم اعتذارها للشعب الفلسطيني عن "وعد بلفور"، وإزالة كل ما ترتب عليه من تداعيات مأساوية بحق الشعب الفلسطيني.



أخبار ذات صلة

الوزير أبو سيف في ذكرى وعد بلفور: الأرض لأصحابها

الوزير أبو سيف في ذكرى وعد بلفور: الأرض لأصحابها

الجبهة العربية الفلسطينية: إفشال مؤامرة القرن في فلسطين إسقاط لكل المؤامرات

الجبهة العربية الفلسطينية: إفشال مؤامرة القرن في فلسطين إسقاط لكل المؤامرات

حزب (فدا): نُطالب بوقف &#34;الصواريخ الاستعراضية&#34; المنطلقة من غزة

حزب (فدا): نُطالب بوقف "الصواريخ الاستعراضية" المنطلقة من غزة

مجدلاني: الإرادة السياسية بقيادة المنظمة قادرة على إجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية

مجدلاني: الإرادة السياسية بقيادة المنظمة قادرة على إجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية

الصحة تُقدّم لمجلس الوزراء قانون تغليظ العقوبات للمعتدين على الطواقم الطبية

الصحة تُقدّم لمجلس الوزراء قانون تغليظ العقوبات للمعتدين على الطواقم الطبية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: وعد بلفور سلب الأرض الفلسطينية من أصحابها

"العربية الفلسطينية": وعد بلفور سلب الأرض الفلسطينية من أصحابها

أبو الرب: استمرار حملة &#34;أيام خيرية&#34; لصندوق الزكاة في القرى المحاذية للجدار

أبو الرب: استمرار حملة "أيام خيرية" لصندوق الزكاة في القرى المحاذية للجدار

(أزرق- أبيض) يُطالب جيش الاحتلال بالعودة لسياسة الاغتيالات بغزة

(أزرق- أبيض) يُطالب جيش الاحتلال بالعودة لسياسة الاغتيالات بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الوزير أبو سيف في ذكرى وعد بلفور: الأرض لأصحابها

الوزير أبو سيف في ذكرى وعد بلفور: الأرض لأصحابها

الجبهة العربية الفلسطينية: إفشال مؤامرة القرن في فلسطين إسقاط لكل المؤامرات

الجبهة العربية الفلسطينية: إفشال مؤامرة القرن في فلسطين إسقاط لكل المؤامرات

المئات يشاركون بمسيرة أمام &#34;الأمم المتحدة&#34; بغزة إحياءً للذكرى الـ(102) لـ&#34;وعد بلفور&#34;

المئات يشاركون بمسيرة أمام "الأمم المتحدة" بغزة إحياءً للذكرى الـ(102) لـ"وعد بلفور"

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: وعد بلفور سلب الأرض الفلسطينية من أصحابها

"العربية الفلسطينية": وعد بلفور سلب الأرض الفلسطينية من أصحابها

أبو الرب: استمرار حملة &#34;أيام خيرية&#34; لصندوق الزكاة في القرى المحاذية للجدار

أبو الرب: استمرار حملة "أيام خيرية" لصندوق الزكاة في القرى المحاذية للجدار

الخضري: مواجهة وعد &#34;بلفور&#34; بالوحدة الوطنية وعلى المجتمع الدولي تصحيح الخطأ

الخضري: مواجهة وعد "بلفور" بالوحدة الوطنية وعلى المجتمع الدولي تصحيح الخطأ

وزير العدل: وعد (بلفور) الاستعماري أخطر جريمة عنصرية على مدار التاريخ

وزير العدل: وعد (بلفور) الاستعماري أخطر جريمة عنصرية على مدار التاريخ

الديمقراطية تدعو بريطانيا لتأييد حقوق شعبنا تكفيراً عن وعد بلفور المشؤوم

الديمقراطية تدعو بريطانيا لتأييد حقوق شعبنا تكفيراً عن وعد بلفور المشؤوم

منوعات

سهير رمزي تحتفل بعيد زواجها بلقطة رومانسية مع زوجها

سهير رمزي تحتفل بعيد زواجها بلقطة رومانسية مع زوجها

شاهد قط ياسمين عبدالعزيز الذي أرعب زملائها.. &#34;قطعنا الخلف&#34;

شاهد قط ياسمين عبدالعزيز الذي أرعب زملائها.. "قطعنا الخلف"

4 قصص ناردة للسيدة أم كلثوم مع كبار الملحنين

4 قصص ناردة للسيدة أم كلثوم مع كبار الملحنين

أحمد فلوكس يتعرّض لموجة انتقادات وسخرية.. هكذا ردّ عليها

أحمد فلوكس يتعرّض لموجة انتقادات وسخرية.. هكذا ردّ عليها

نجل كارينا كابور ينفعل على المصورين.. شاهد ماذا فعل

نجل كارينا كابور ينفعل على المصورين.. شاهد ماذا فعل

شاهد: محمد رمضان يُحيي حفل زفاف بالصّدفة ويشعلُ الأجواء

شاهد: محمد رمضان يُحيي حفل زفاف بالصّدفة ويشعلُ الأجواء

ديانا حداد تٌغضب نجوى كرم وملحم زين بتصرف غير لائق بالرياض

ديانا حداد تٌغضب نجوى كرم وملحم زين بتصرف غير لائق بالرياض

الأمريكي ستيف هارفي يفاجئ الإماراتيين بارتدائه &#34;الكندورة والغترة&#34;

الأمريكي ستيف هارفي يفاجئ الإماراتيين بارتدائه "الكندورة والغترة"

مقطع فيديو لحليمة بولند داخل الحرم النبوي يثير الجدل

مقطع فيديو لحليمة بولند داخل الحرم النبوي يثير الجدل

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

عربي

سفيرة السعودية بواشنطن تبكي بسبب محمد بن سلمان

سفيرة السعودية بواشنطن تبكي بسبب محمد بن سلمان

ترامب: وقف إطلاق النار بسوريا مُتماسك بشكل جيد

ترامب: وقف إطلاق النار بسوريا مُتماسك بشكل جيد

شاهد: جورج بوش يزور &#34;سراً&#34; دولة خليجية

شاهد: جورج بوش يزور "سراً" دولة خليجية

عبر مقطع الفيديو أم المُتعاون.. كيف تم الوصول إلى مكان اختباء البغدادي؟

عبر مقطع الفيديو أم المُتعاون.. كيف تم الوصول إلى مكان اختباء البغدادي؟