المئات يشاركون بمسيرة أمام "الأمم المتحدة" بغزة إحياءً للذكرى الـ(102) لـ"وعد بلفور"









رام الله - دنيا الوطنشارك المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم السبت، في مسيرة احتجاجية، إحياءً للذكرى الـ(102) لـ"وعد بلفور" المشؤوم، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، توجهت صوب مقر منظمة الأمم المتحدة (يونسكو) بمدينة غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية وسط هتافات تندد بـ"وعد بلفور" ولافتات تدعو بريطانيا للاعتذار عن الوعد، وتؤكد على الوحدة الوطنية ومواصلة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.ودعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف بريطانيا إلى التراجع عن خطئها التاريخي، وتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية بتقديم اعتذار رسمي وعلني للشعب الفلسطيني عن كل المآسي التي نتجت عن "وعد بلفور" وسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصري، لتصحيح هذه الخطيئة بسياسة جديدة تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني المتوازنة ومطالبه المشروعة، بالاعتراف بكامل حقوقه وفي مقدمتها حقه بتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً للقرار الأممي (194) .وأكد في كلمة القوى الوطنية والإسلامية، أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي (194) لا يسقط بالتقادم ولن ينسى شعبنا بأن كل ما عاشه من نكبات وقتل وتهجير، منوهاً إلى أن تصريحات بعض المسؤولين البريطانيين عن شعورهم بالفخر لمساهمتهم بإنشاء دولة إسرائيل، وصمة عار على جبين حقوق الإنسان والديمقراطية المزيفة.وجدد دعوته لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والمراكمة على المنجزات الوطنية لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني بما فيها إعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وإحباط (صفقة ترامب) وإسقاط "قانون القومية" العنصري اللذان يشكلان امتداداً لـ"وعد بلفور"المشؤوم. مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله ومقاومته لإزالة كافة مفاعيل "وعد بلفور" وما ترتب عليه من كوارث ومآسي بحق الشعب الفلسطيني.وفي ختام المسيرة، سلّم ممثلو القوى الوطنية والإسلامية رسالة للمنظمة الأممية، تطالب الأمم المتحدة بالضغط على بريطانيا لتقديم اعتذارها للشعب الفلسطيني عن "وعد بلفور"، وإزالة كل ما ترتب عليه من تداعيات مأساوية بحق الشعب الفلسطيني.