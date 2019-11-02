حزب (فدا): نُطالب بوقف "الصواريخ الاستعراضية" المنطلقة من غزة





واعتبر الحزب، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، أن "المصلحة الوطنية، تتطلب ضبط النفس، وعدم جر غزة إلى أتون حرب تدميرية، ينتظرها نتنياهو للخروج من مأزقه السياسي والشخصي"، وفق تعبيره.



وشدّد الحزب، على أن "سلاح المقاومة هو ورقة قوية بيد أبناء شعبنا إلى جانب أوراق القوة التي يمتلكها، وفي مقدمتها الاعتراف العربي والدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، وكذلك الاعتراف بدولة فلسطين، كعضو مراقب في الأمم المتحدة".





وأضاف الحزب: "يجب أن يخضع هذا السلاح لقرار وطني، وليس لحسابات تنظيمية ضيقة، بعيداً عن المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني، والتي تتطلب في هذه الظروف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والتي يأمل شعبنا أن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية مدخلاً رئيسياً لوحدة النظام السياسي الفلسطيني"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، بضرورة وقف "الصواريخ الاستعراضية" المُنطلقة من قطاع غزة، مشيراً إلى أن تلك الصواريخ "قد تجلب الدمار لأهل القطاع وممتلكاتهم".