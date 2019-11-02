فتح: سنُفشل خطة سموتريتش عبر المقاومة الشعبية

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خاص دنيا الوطن

أكدت حركة فتح، أنها ستقاوم كل المخططات الإسرائيلية، التي تعمل حكومة الاحتلال على جعلها أمراً واقعاً في الضفة الغربية، والتي تهدف في النهاية لضم الضفة.



وفي رده على خطة وزير المواصلات الإسرائيلي، بتسالئيل سموتريتش، الذي يعمل لفرض السيادة الإسرائيلية في مجال المواصلات على الضفة الغربية، قال القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب: إن كل خطط الضم والفصل ستفشل، وسيتم مقاومتها سياسيًا ودبلوماسيًا، وأيضًا من خلال المقاومة الشعبية.



وأضاف الجاغوب لـ"دنيا الوطن": "شق طرق المواصلات، وربط سكك الحديد، وجدار الفصل، وكافة الخطط الأخرى، فشلت، وخرج الفلسطينيون ليقاوموها، وكذلك خطة سموتريتش، فهي ستواجه مقاومة فلسطينية على كافة الصعد".



وأوضح أن إسرائيل خرجت من موضوع الدعاية إلى تطبيق المخططات على الأرض، لذا مهما حدث فإن الحق الفلسطيني واضح، ولن يتغير.



وكانت صحيفة (يسرائيل هيوم) قد قالت: إن الإدارة المدنية الإسرائيلية، أقرت وبشكل نهائي على خطة لمضاعفة شارع الأنفاق الذي يربط بين القدس والكتلة الاستيطانية (غوش عتصيون) بتكلفة تصل إلى نحو مليار شيكل.



وأكدت الصحيفة، أن هذا المشروع سيبدأ خلال الأيام المقبلة، عبر شق الطريق الالتفافي عن مخيم العروب، من (غوش عتصيون) إلى الجنوب بتكلفة تصل إلى 800 مليون شيكل، موضحة أنه ومع استكمال هذين الشارعين، فإن الطريق من القدس إلى مستوطنة (كريات أربع) ستكون باتجاهين، وكل اتجاه بمسلكين.