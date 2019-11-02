مجدلاني: الإرادة السياسية بقيادة المنظمة قادرة على إجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية









رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني: إن الإرادة السياسية الفلسطينية، بقيادة منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، التي أفشلت ما تسمى (صفقة القرن)، وقادت النضال الفلسطيني بكافة المحافل الدولية، قادرة على إجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.وأضاف خلال ترؤسه صباح اليوم السبت، اجتماعاً، بحضور عضوي المكتب السياسي للجبهة، عوني أبو غوش، وحكم طالب، وأعضاء اللجنة المركزية بالضفة الغربية، ولجان الفروع، أن طريق الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، يشكل بارقة أمل جديدة للأجيال؛ لممارسة حقها الدستوري والقانوني والوطني.وتابع: الأهم في هذه المرحلة إشاعة أجواء الديمقراطية وتهيئة المناخ أمام طريق الانتخابات، والحوار حول أية إشكاليات تقف أمام تحقيقها، وصولاً إلى إجرائها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس العاصمة.وتطرق مجدلاني إلى مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية، مؤكداً على عزم الحكومة الفلسطينية الاستمرار في الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وأن ذلك يندرج بإطار تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية .