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(أزرق- أبيض) والقائمة المشتركة: الاجتماع بين غانتس وعودة والطيبي عُقد بأجواء إيجابية

(أزرق- أبيض) والقائمة المشتركة: الاجتماع بين غانتس وعودة والطيبي عُقد بأجواء إيجابية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن رئيس حزب (أزرق أبيض) المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس، اجتمع الخميس الماضي مع رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست، أيمن عودة، ورئيس كتلة القائمة المشتركة، عضو الكنيست أحمد الطيبي، ضمن المساعي التي يبذلها غانتس لتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.

وحسب الصحيفة، فقد جاء في بيان مشترك صدر عن (أزرق- أبيض) والقائمة المشتركة إن الاجتماع عُقد في أجواء إيجابية، وتمت فيه مناقشة قضايا، تهم المجتمع العربي مع التركيز على القضايا المدنية، التي أوضح غانتس، أن معالجتها لا تتعلق بالتركيبة النهائية للحكومة.

وقال النائب عودة في ختام اللقاء: "لا زلنا مخلصين لقيم السلام والمساواة، وكما دائماً، نرحب بهستيريا الليكود".

وذكر بيان صادر عن رئيس القائمة المشتركة، أنه تم خلال الاجتماع طرح قضايا ملحة للمجتمع العربي من ضمنها قضايا الجريمة والعنف، والبناء والتخطيط، وشؤون عامة واقتصادية وسياسية.

وأضاف البيان أن عودة والطيبي شدّدا على دعم القائمة المشتركة عملية سياسية حقيقية، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

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