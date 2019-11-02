الصحة تُقدّم لمجلس الوزراء قانون تغليظ العقوبات للمعتدين على الطواقم الطبية





وأوضح نزال، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، السبت، أنه تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى، على أن تتم المصادقة عليه بالقراءة الثانية في الجلسة المقبلة.





وأكد نزال، وتيرة الاعتداءات على الطواقم الطبية في المشافي والعيادات تزايدت في الآونة الاخيرة، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة عمل هذه الطواقم.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، نجي نزال، إن وزيرة الصحة مي الكيلة، وبالتوافق مع نقابة الأطباء، قامت بتقديم مسودة قانون لمجلس الوزراء، تطالب بتغليظ العقوبات على كل من يقوم بالاعتداء على الطواقم الطبية.