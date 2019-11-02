"العربية الفلسطينية": وعد بلفور سلب الأرض الفلسطينية من أصحابها

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن (بلفور) ليس من حقه أن يعطي وعداً لمن لا يستحق، في إشارة إلى اليهود لإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، مبيناً أن هذا الوعد سلب الفلسطينيين أراضيهم، مشدداً على تشبث شعبنا بأرضه، والتي هي أرض أجداده الكنعانيين.



وأوضح عاشور، أن ذكرى (وعد بلفور) 102 تمر على شعبنا الفلسطيني، وهو مازال متمسكاً بحق العودة إلى أرضه التي هجر منها، تحت تهديد السلاح، مشيراً إلى أن بريطانيا هي السبب الرئيس في مأساة الفلسطينيين، وتتحمل المسؤولية كاملة، مطالباً بريطانيا بــ" الاعتذار" لشعبنا، مؤكداً أن (وعد بلفور) جريمة لا تغتفر.



ولفت إلى (وعد بلفور) باطل، مضيفاً: "كل ما نتج عنه مجرد احتلال"، منوهاً: "الاحتلال لا يمنح حق التصرف بالأرض، و لا حتى الدولة المنتدبة بالوصاية"، مؤكداً أن الجريمة مازال يدفع ثمنها الضحية، وهو شعبنا الفلسطيني، وآثاره تُرهق كاهله، داعياً إلى إنهاء الانقسام من أجل التصدي للمؤامرات المحدقة بالقضية الفلسطينية.