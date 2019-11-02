أبو الرب: استمرار حملة "أيام خيرية" لصندوق الزكاة في القرى المحاذية للجدار











رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب عن استمرار حملة "أيام خيرية" التي أطلقها صندوق الزكاة الفلسطيني ضمن برنامج "لأجلكم" الهادف إلى تعزيز صمود المواطنين في المناطق المهمشة والمحاذية لجدار الفصل العنصري.وأوضح: أن صندوق الزكاة الفلسطيني، وبالتعاون مع لجنة زكاة شمال الخليل المركزية أقام يوماً خيرياً في تجمع الخلة البيضاء غرب الخليل، المحاذي لجدار الفصل العنصري، والتي يسعى الاحتلال لتهجير سكانها.وأشار أبو الرب إلى أن استمرار هذه الحملة، يأتي بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، وخطته التي تهدف إلى دعم المناطق والقرى المهمشة القريبة من الجدار.وأكد على الأهمية التي توليها وزارة الأوقاف للجان الزكاة المركزية؛ لخدمة المواطن الفلسطيني المحتاج، وبالشراكة مع صندوق الزكاة الذي يشرف على عملها، وينظم شؤونها.وقال إسماعيل أبو الحلاوة، مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني: "إنه ومن خلال لجنة زكاة شمال الخليل المركزية، تم زيارة تجمع الخلة البيضاء، وتزويده بمستلزمات الحياة الضرورية اللازمة لفصل الشتاء من صوبات حطب وفرشات ومفارش والبسة وكراسي وخزائن، بالإضافة إلى إقامة فعالية ترفيهية لأطفال التجمع، شملت الرسم على الوجوه، وتوزيع الألعاب.وبين أبو الحلاوة، أن إقامة هذه الأنشطة، مهم لما له من دور إيجابي في تعزيز صمود المواطنين، وتثبيتهم في مواقع حساسة يسعى الاحتلال لتهجير أصحابها منها، شاكراً للجنة زكاة شمال الخليل المركزية الدور التكاملي مع صندوق الزكاة في برنامج "لأجلكم" بإقامة هذا النشاط المهم في مكانه وزمانه، والذي جاء تحت مسمى "مشروع بسمة أمل وتحدي" .وبدوره، أكد الحاج عيسى ابو الجرايش، رئيس لجنة زكاة شمال الخليل المركزية على استعداد اللجنة لتنفيذ حملات الإغاثة التي تستهدف تعزيز صمود المواطنين في أرضهم، وتعزز وجودهم، وترفع من معنوياتهم، وأن هذه الحملة تأتي ضمن رؤية صندوقالزكاة في برنامج تعزيز الصمود "لأجلكم" ستستمر في جميع التجمعات المستهدفة، والتي تقع ضمن صلاحيات اللجنة.منسق المشروع خالد العدم، أكد أن المشروع يلبي احتياجات المناطق المهمشة، شاكراً لصندوق الزكاة على هذه المبادرة التي لها أثر كبير في توفير مستلزمات الأسر في هذا التجمع.كما قدم شكره لرئيس وأعضاء لجنة زكاة شمال الخليل المركزية والمتطوعين، والدعم من بلدية خاراس، وأمناء سر فتح في خاراس ونوبا، ولكل من حضر وشارك وتبرع لهذا المشروع.وقد شارك في هذا النشاط رئيس بلدية خاراس ونائبه وأمناء سر فتح في خاراس ونوبا، وأعضاء وموظفي لجنة زكاة شمال الخليل المركزية وبعض المتطوعين.وقد قدم سكان التجمع شكرهم لوزارة الأوقاف، وصندوق الزكاة، ولجنة زكاة شمال الخليل المركزية، والحضور على هذه اللفتة الكريمة.وقد اتفق المشاركون والحضور على البدء بتوفير قطعة أرض لإقامة مسجد للتجمع، خلال الفترة المقبلة بما يسهم في حماية أرضهم، ويكون مصدر علم ومعرفة، بالإضافة إلى قيام بلدية خاراس بفرش الطريق المؤدي إلى التجمع "بالبسكورس" وكذلك العمل على إقامة خزان لتجميع المياه.