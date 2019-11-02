شؤون فلسطينية

(أزرق- أبيض) يُطالب جيش الاحتلال بالعودة لسياسة الاغتيالات بغزة

(أزرق- أبيض) يُطالب جيش الاحتلال بالعودة لسياسة الاغتيالات بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب (أزرق أبيض) يائير لابيد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالعودة لسياسة الاغتيالات ضد قادة المقاومة الفلسطينية.

وقال لابيد، وفق القناة الإسرائيلية الـ 13: "يجب الرد بقوة ودون تردد على إطلاق الصواريخ من غزة، يجب أن يعلم قادة حماس والجهاد، أنهم سيدفعون حياتهم ثمناً لأي هجوم، يجب أن نرد بقوة، وليس بحقائب بالدولار".

وأضاف لابيد: "سياسة التصالح والهدوء، التي انتهجها نتنياهو مفلسة، وعلى الجيش الإسرائيلي توسيع آليات الرد، بما يشمل العودة إلى سياسة الاغتيالات".

من ناحيته، قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان عبر (فيسبوك): "إطلاق أكثر من عشرة صواريخ على (سديروت) ومستوطنات غلاف غزة مساء يوم الجمعة، بينما تجلس عائلات المستوطنين حول طاولة السبت، هذه نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة في الاستسلام للمنظمات في غزة، أصبحت أعمال "الشغب" على السياج أمراً معتاداً، حتى وسائل الإعلام لا تغطي ذلك".

وأضاف ليبرمان: "أي شخص عانى من التظاهرات على السياج الفاصل والصواريخ مساء الجمعة لا تقلقوا، فإن رد رئيس الوزراء نتنياهو في الطريق، في الأسبوع المقبل، سيتم تمرير عشرات الملايين من الدولارات مرة أخرى لحماس".

يذكر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف الليلة الماضية قطاع غزة، بحجة إطلاق صواريخ من القطاع، ما أدى إلى استشهاد فلسطينية وإصابة اثنين آخرين. 

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