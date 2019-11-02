"صواريخ غزة" تكشف نقطة ضعف إسرائيل.. وملادينوف بالقطاع الاثنين المقبل

قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، سيصل قطاع غزة، الاثنين المقبل، وذلك من أجل إجراء محادثات مع قيادة حركة حماس بشأن الانتخابات والمشاريع الأممية في القطاع.



وأوضح القناة، وفق مصادر لم تسمها، أن الموعد تم تحديده قبل التصعيد الذي وقع الليلة الماضية، والذي أدى لقصف إسرائيلي لقطاع غزة.



وفي السياق، قال المحلل الإسرائيلي أمير بوخبوط: إن إطلاق الصواريخ من غزة، كشف عن نقطة ضعف إسرائيل، مضيفاً: "بينما ينشغل الجيش الإسرائيلي بالتحديات الكبيرة، ويركز على أهداف بعيدة مثل إيران والعراق واليمن، تمكن قادة المنظمات في قطاع غزة من استغلال الاهتمام الموجه إلى مختلف الساحات إلى جانب الاضطراب السياسي في إسرائيل".



وأضاف بوخبوط: "عدم وجود رئيس وزراء، ووزير جيش متفرغ لمتابعة القضايا على مدار الساعة، كل ذلك تم استغلاله من غزة لزيادة الضغط، نحن نقترب من اللحظة التي سيطرح فيها سؤال في (كابينت) ما إذا كان ينبغي تغيير سياسة استعادة الهدوء مع غزة.



وفي السياق، قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، أجرى خلال الليل تقييماً للوضع الأمني في (الكرياه) في تل أبيب، بمشاركة رئيس الأركان، ورئيس الشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، وقادة الجيش الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطن