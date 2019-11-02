شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون عائلة فلسطينية غرب دورا

مستوطنون يهاجمون عائلة فلسطينية غرب دورا
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون صباح اليوم السبت، عائلة فلسطينية غربي دورا، حيث اعتدوا على أفراد الأسرة بالضرب تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر إن مجموعة من المستوطنين قامت باقتحام أرض زراعية لعائلة آل محمد غربي دورا بالقرب من مستوطنة نجهوت، مما دفع أصحاب الأرض للتدخل ومهاجمة المستوطنين لطردهم من أرضهم، لكن المستوطنين اعتدوا على أفراد العائلة بالضرب حيث حصل مشادات كلامية واشتباك بالأيدي.

 وأشارت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت ثماني قنابل غاز سام تجاه أفراد العائلة الفلسطينية المدافعين عن أرضهم، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد العائلة بالاختناق وقد قامت طواقم الهلال الأحمر بإسعافهم وعلاجهم في المكان.

 بدورها، أوضحت سونيا طه من أفراد العائلة في تصريحات صحفية أن اعتداءات المستوطنين عليهم ارتفعت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة، تزامنا مع قيام المستوطنين بتوسيع مستوطنة "نجيهوت".

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