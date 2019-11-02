دولي

شاهد: إسرائيل تحتفي بطبيب يهودي بزعم إنقاذه حياة ملايين المصريين

شاهد: إسرائيل تحتفي بطبيب يهودي بزعم إنقاذه حياة ملايين المصريين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
احتفى حساب إسرائيل بالعربية، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على (تويتر)، بطبيب يهودي، قال إنه "أنقذ حياة ملايين المصريين".

وقال الحساب: "إن طبيبا يهوديًا ولد في مصر، أنقذ حياة ملايين المصريين، حيث ابتكر عقار (سوفالدي) لعلاج فيروس الكبد الوبائي سي"، موضحاً: أن ريموند شينازي، اليهودي المولود في مصر، ابتكر العقار وباعه لمصر بسعر أقل من سعره في الولايات المتحدة".

وحسبما جاء في التغريدة، أمس الجمعة، فقد "هاجرت أسرة الطبيب اليهودي، الذي يبدو أنه يقيم في الولايات المتحدة، في عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر".

يذكر، أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت، ابتداء من أول تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحتى أبريل/ نيسان المقبل،
مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس (سي)، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وتتضمن المبادرة، المسح الشامل لجميع المواطنين، الذين يزيد عمرهم عن 18 عاماً، للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (C) إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وتضم المبادرة كذلك، الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، لخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، والتي تمثل حوالي 70% من الوفيات في مصر.

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