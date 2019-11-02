شؤون فلسطينية

دويك يكشف تفاصيل لقائه مع العمادي بشأن الانتخابات

دويك يكشف تفاصيل لقائه مع العمادي بشأن الانتخابات
د. عزيز دويك خلال استقباله السفير العمادي
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، عزيز دويك، أن حركة حماس مع الانتخابات، وستبقى معها، ولن تتراجع عنها قيد أنملة، مضيفاً: "ليس كما يقول البعض بأننا أبدينا استعدادات، ولم نبدِ موافقة، بل نحن معها وموافقون عليها ونريدها، ونعتقد أن هذا الاستحقاق الدستوري قد طال تجاوزه منذ أمد بعيد".

وأكد دويك، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تحدث فيه عن لقائه مع السفير القطري العمادي، أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يحدد خياراته ويتمسك بحقوقه كاملة غير منقوصة.

وأوضح أنه تم إبلاغ العمادي بأن حماس مع الانتخابات من أجل تجديد الشرعيات لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن التجديد يجب أن يكون لموقع الرئيس والمجلس التشريعي، بالإضافة إلى المجلس الوطني.

وتابع: "طالبنا بأن تعطى الفرصة الكاملة للحريات وعدم القمع والملاحقة والاعتقال وقطع رواتب الناس، سواء الأسرى أو النواب، لأن ذلك يدل على نوايا غير صادقة تجاه احترام النظام السياسي الفلسطيني، والقانون الفلسطيني".

وأشار إلى أن البيت الفلسطيني بحاجة لإعادة ترميم عبر تجديد الشرعيات على الساحة الفلسطينية، بإرادة فلسطينية خالصة.

وأردف: "طرحنا صوتنا باستمرار للإخوة في رام الله، من أجل حرية عامة للشعب ثم احترام القانون الفلسطيني، ونبذ سياسة الإقصاء والتفرد والإملاءات، التي يحاول الإخوة في السلطة أن يفرضوها على شعبنا".

وقال: "لو كان الأمر بيدنا ما كنا نريد أن يستمر التشريعي أكثر من 4 سنوات، ولكن هناك إملاءات دولية، ومن قبل الاحتلال نحن نعرفها، وهناك من يسمع لهذه الإملاءات".

وكان العمادي تحدث خلال لقاء مع دويك، عن الانتخابات التشريعية المقبلة، وضرورة مشاركة حماس فيها، وعدم إعطاء الآخرين فرصة للتغول والتسلط، مقترحاً اتخاذ التجربة التونسية نموذجاً، وتقديم شخصيات مستقلة مقربة، مثل الرئيس التونسي للرئاسة والتشريعي.

وقال العمادي: "نحن نقدم الدعم والعون لفلسطين وشعبها، لأنها قضية مقدسة، وسنبقى على النهج".

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