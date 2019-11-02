عربي

تفاصيل أول رسالة رسمية من الرئيس الإيراني للملك سلمان

تفاصيل أول رسالة رسمية من الرئيس الإيراني للملك سلمان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أول رسالة رسمية مكتوبة إلى السعودية والبحرين عبر الكويت، عرضت فيها مشروعها لتأمين الملاحة في مضيق هرم، وخطتها لتحقيق السلام مع جميع جيرانها في المنطقة.

ونقلت صحيفة (الجريدة) الكويتية، عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية قوله: إن "إيران سلمت إلى مساعد وزير الخارجية الكويتية الرسائل الموقعة من الرئيس حسن روحاني إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بسبب عدم وجود علاقات رسمية"، مؤكداً أن "طهران لم ترِد أن تسلمها عبر مكاتب رعاية المصالح".

وأوضحت الصحيفة، أن "إيران تابعت الأمر عبر الوسائط الدبلوماسية، ووجدت ردة فعل إيجابية من دول المنطقة في هذا المجال، خصوصاً من ناحية تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وإحلال السلام بالمنطقة، وحلحلة الخلافات مع الجيران".

وأشار إلى أن "هناك أربعة مشاريع أخرى على طاولة هذه الدول، أولها أمريكي، وثانيها روسي، والثالث أوروبي، فضلاً عن المشروع العربي"، مؤكداً أن تلك المشاريع غير قابلة للتطبيق العملي على الأرض، لأنها ترصد مصالح بعض الدول دون باقي المنطقة، وفقاً للصحيفة.

واعتبرت أن "المشروع الإيراني يتضمن حل خلافات دول المنطقة عبر عقد مؤتمر قمة، يحتمل أن يكون في الكويت، ثم يتم التعاون بين دول الإقليم"، مؤكداً أن "لدى بعض الدول حساسية تجاه هذا المشروع، على أساس أنه يتضمن عدم تعاون أي دولة في المنطقة أمنياً أو عسكرياً مع أي دولة أخرى تشكل تهديداً لباقي دول المنطقة"، لأن تلك الدول، وفقاً للمصدر، مرتبطة بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وسيعني هذا المشروع تخليها عن علاقاتها الأمنية والعسكرية معها، وبالطبع فهذا مستبعد جداً، "ولكن ممكن التفاوض على صيغة لتخطي هذا البند بالمفاوضات المستقبلية، إذا ما حصلت".

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016 بعد أن اقتحم محتجون مقر السفارة السعودية في طهران، وأضرموا النيران فيها، وجاء ذلك في أعقاب إعدام رجل الدين السعودي باقر النمر.

أخبار ذات صلة

شاهد: أمير قطر يُعلّق على مطالبات إغلاق قناة (الجزيرة)

شاهد: أمير قطر يُعلّق على مطالبات إغلاق قناة (الجزيرة)

سفيرة السعودية بواشنطن تبكي بسبب محمد بن سلمان

سفيرة السعودية بواشنطن تبكي بسبب محمد بن سلمان

ترامب: وقف إطلاق النار بسوريا مُتماسك بشكل جيد

ترامب: وقف إطلاق النار بسوريا مُتماسك بشكل جيد

شاهد: جورج بوش يزور &#34;سراً&#34; دولة خليجية

شاهد: جورج بوش يزور "سراً" دولة خليجية

عبر مقطع الفيديو أم المُتعاون.. كيف تم الوصول إلى مكان اختباء البغدادي؟

عبر مقطع الفيديو أم المُتعاون.. كيف تم الوصول إلى مكان اختباء البغدادي؟

مقتل 10 أشخاص ونزوح أكثر من 270 ألفا جراء فيضانات بالصومال

مقتل 10 أشخاص ونزوح أكثر من 270 ألفا جراء فيضانات بالصومال

مصر تنفي طلب وساطة نيجيريا لتسوية أزمة سد النهضة

مصر تنفي طلب وساطة نيجيريا لتسوية أزمة سد النهضة

العراقيون يتدفقون إلى الشوارع للمشاركة في أكبر احتجاج منذ سقوط النظام السابق

العراقيون يتدفقون إلى الشوارع للمشاركة في أكبر احتجاج منذ سقوط النظام السابق

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

وزير العدل: وعد (بلفوز) الاستعماري أخطر جريمة عنصرية على مدار التاريخ

وزير العدل: وعد (بلفوز) الاستعماري أخطر جريمة عنصرية على مدار التاريخ

الديمقراطية تدعو بريطانيا لتأييد حقوق شعبنا تكفيراً عن وعد بلفور المشؤوم

الديمقراطية تدعو بريطانيا لتأييد حقوق شعبنا تكفيراً عن وعد بلفور المشؤوم

الخارجية والمغتربين: في ذكرى وعد بلفور الأول قيادتنا تفشل وعد (بلفور) الثاني

الخارجية والمغتربين: في ذكرى وعد بلفور الأول قيادتنا تفشل وعد (بلفور) الثاني

الديمقراطية تُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات تصعيده الهمجي على قطاع غزة

الديمقراطية تُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات تصعيده الهمجي على قطاع غزة

محافظ الوسطى يُحذّر من وضع العصا بدواليب إجراء الانتخابات ومن التلاعب بالألفاظ

محافظ الوسطى يُحذّر من وضع العصا بدواليب إجراء الانتخابات ومن التلاعب بالألفاظ

مركز: (فيسبوك) تتربع على عرش مواقع التواصل في الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني

مركز: (فيسبوك) تتربع على عرش مواقع التواصل في الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني

عشراوي: تداعيات وعد بلفور مازالت قائمة وتتطلب معالجة جذرية

عشراوي: تداعيات وعد بلفور مازالت قائمة وتتطلب معالجة جذرية

قيادي فلسطيني: نتخوف من تصعيد إسرائيلي لعرقلة الانتخابات والبعض يتعامل بمراهقة بردود الفعل

قيادي فلسطيني: نتخوف من تصعيد إسرائيلي لعرقلة الانتخابات والبعض يتعامل بمراهقة بردود الفعل

منوعات

4 قصص ناردة للسيدة أم كلثوم مع كبار الملحنين

4 قصص ناردة للسيدة أم كلثوم مع كبار الملحنين

أحمد فلوكس يتعرّض لموجة انتقادات وسخرية.. هكذا ردّ عليها

أحمد فلوكس يتعرّض لموجة انتقادات وسخرية.. هكذا ردّ عليها

نجل كارينا كابور ينفعل على المصورين.. شاهد ماذا فعل

نجل كارينا كابور ينفعل على المصورين.. شاهد ماذا فعل

شاهد: محمد رمضان يُحيي حفل زفاف بالصّدفة ويشعلُ الأجواء

شاهد: محمد رمضان يُحيي حفل زفاف بالصّدفة ويشعلُ الأجواء

ديانا حداد تٌغضب نجوى كرم وملحم زين بتصرف غير لائق بالرياض

ديانا حداد تٌغضب نجوى كرم وملحم زين بتصرف غير لائق بالرياض

الأمريكي ستيف هارفي يفاجئ الإماراتيين بارتدائه &#34;الكندورة والغترة&#34;

الأمريكي ستيف هارفي يفاجئ الإماراتيين بارتدائه "الكندورة والغترة"

مقطع فيديو لحليمة بولند داخل الحرم النبوي يثير الجدل

مقطع فيديو لحليمة بولند داخل الحرم النبوي يثير الجدل

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

شاهد: فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها

شاهد: فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها

هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ... ما قصة الورم والماء؟

هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ... ما قصة الورم والماء؟

عربي

سفيرة السعودية بواشنطن تبكي بسبب محمد بن سلمان

سفيرة السعودية بواشنطن تبكي بسبب محمد بن سلمان

ترامب: وقف إطلاق النار بسوريا مُتماسك بشكل جيد

ترامب: وقف إطلاق النار بسوريا مُتماسك بشكل جيد

مقتل 10 أشخاص ونزوح أكثر من 270 ألفا جراء فيضانات بالصومال

مقتل 10 أشخاص ونزوح أكثر من 270 ألفا جراء فيضانات بالصومال

العراقيون يتدفقون إلى الشوارع للمشاركة في أكبر احتجاج منذ سقوط النظام السابق

العراقيون يتدفقون إلى الشوارع للمشاركة في أكبر احتجاج منذ سقوط النظام السابق