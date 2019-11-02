الديمقراطية تُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات تصعيده الهمجي على قطاع غزة





وحملت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات تصعيده وعدوانه الذي أدى لاستشهاد المواطن أحمد الشحري، وإصابة آخرين.



وأكدت الجبهة، أن شعبنا وقواه السياسية، لن يسمحوا للاحتلال المتعطش للجرائم والقتل بخلط الأوراق وتصدير أزماته الداخلية، ولا سيما قضايا الفساد التي تلاحق رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، وأزمة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، من خلال العدوان على شعبنا الفلسطيني، الذي يواصل نضاله ومقاومته المشروعة بشتى السبل والأشكال.



ونعت الجبهة الديمقراطية، الشهيد أحمد الشحري، الذي استشهد في القصف الإسرائيلي الهمجي، فجر اليوم، متمنية الشفاء العاجل للجرحى البواسل، مشددة على أن دماء الشهداء غالية على شعبنا الفلسطيني، وتضحيات شعبنا التي تسيل على طريق الحرية والعودة والاستقلال لن تذهب هدراً.



ودعت الجبهة كافة الوسطاء للتدخل السريع والعاجل لإلزام الاحتلال بوقف العدوان، واستهداف المدنيين العزل في "مسيرات العودة وكسر الحصار" وتطبيق إجراءات تخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، دون تسويف أو مماطلة.



وأكدت في الوقت نفسه، أن صمت المجتمع الدولي، وغياب الرادع الدولي إلى جانب سياسة الكيل بمكيالين، التي تديرها الإدارة الأميركية، تساعد دولة الاحتلال على التمادي في عدوانها وجرائمها على شعبنا.



ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية للتقدم بطلب الحماية الدولية لشعبنا وقدسنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان والتهويد، وإحالة الجرائم الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية.





وجددت مطالبتها للأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا من قمع الاحتلال وإرهابه المتواصل.

دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة، القصف الإسرائيلي "الهمجي" واستهداف مواقع المقاومة والأراضي الزراعية، وترويع المواطنين الآمنين في منازلهم، فجر اليوم، في قطاع غزة.