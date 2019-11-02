الشعبية تُوجه طلباً للأجهزة الأمنية بغزة بشأن وفاة مواطن بعد مطاردته بخانيونس

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، الأجهزة الأمنية والنائب العام بغزة، إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ظروف وفاة الشاب عنان أبو جامع، لبحث أسباب وقانونية ومهنية هذه المطاردة، التي توفي الشاب بعدها.



وتوجهت الجبهة في محافظة خانيونس، من الإخوة في عائلة أبو جامع، بخالص التعازي في وفاة ابنهم، في بلدة بني سهيلا أثناء مطاردة الشرطة له.



ودعت الجميع في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لتغليب لغة العقل والحوار، وترك القانون يأخذ مجراه، وصولاً للحقائق ومحاسبة المخطئين، خصوصاً وأن هكذا حوادث مفجعة قد تكررت سابقاً.



وأكدت الجبهة الشعبية، أن الشاب عنان ضحية جديدة من ضحايا الفقر والبطالة، وتدهور الأحوال المعيشية، والذي يجب أن تأخذه الجهات المسؤولة بعين الاعتبار.

رام الله - دنيا الوطن