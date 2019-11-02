شاهد: أمير قطر يُعلّق على مطالبات إغلاق قناة (الجزيرة)

علق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على مطالبات إغلاق قناة (الجزيرة)، وذلك بمناسبة مرور 23 عاماً على تأسيس القناة القطرية.وقال الأمير القطري، في مقابلة مع قناة (CBS): "سيادتنا خط أحمر ولا نقبل بأن يتدخل أحد في سيادتنا، عندما تقول لي أغلق قناة كالجزيرة، فإن التاريخ سيسجل خلال الخمسين أو الستين أو السبعين عاماً المقبلة، كيف غيرت مفهوم حرية التعبير في المنطقة، كلا لن نُغلق قناة الجزيرة".