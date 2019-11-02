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شؤون فلسطينية

مركز: (فيسبوك) تتربع على عرش مواقع التواصل في الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني

مركز: (فيسبوك) تتربع على عرش مواقع التواصل في الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز (صدى سوشال) تقريره الشهري، والذي أظهر أن نسبة الانتهاكات في شهر تشرين الأول/ أكتوبر بحق المحتوى الفلسطيني، في تزايد هائل دون اعتبار لأي خصوصية له.

‎وأكد المركز، أن إدارة (فيسبوك) تتربع على عرش مواقع التواصل الاجتماعي في الانتهاكات، حيث تم رصد 145 انتهاكاً متنوعاً ومئات حالات الحظر من خاصية البث المباشر للصفحات والنشطاء والإعلاميين الفلسطينيين.

‎وأضاف في التقرير الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: تم رصد عدد من الصفحات والحسابات الشخصية المحذوفة مثل: (صفحة هنا العبيدية، صفحة مادما نت، صفحة يوميات بيت لحم، صفحة أخبار تعليم فلسطين الشامل، صفحة علار اليوم، صفحة شبكة رابعة الإعلامية، صفحة قناة القدس الفضائية، صفحة حلحول الآن، صفحة النورس نت). 

‎كما وسجل المركز أربعة انتهاكات على مواقع (يوتيوب) و(تويتر) و(واتساب)، هم: حذف فيديو من قناة حذيفة جرار، وإنذار لقناة شبكة القدس على اليوتيوب، وحذف رقم عمر لبابيدي على الواتساب، وحذف منشورات من المركز الفلسطيني للاعلام على (تويتر).

‎كما ونفذ المركز بالتعاون مع عدد من النشطاء والصحفيين حملة للضغط على إدارة (فيسبوك) بالاشتراك مع عدد من الصحفيين والنشطاء على وسم (#FBblockspalestine).

‎وتمكن المركز خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من استعادة مجموعة طلاب بيرزيت، وصفحة الإعلامي غازي مرتجى، وصفحة بيت دجن اليوم، ليرتفع مجموع ما استعاده المركز إلى ٢٥ صفحة منذ انطلاقه.

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