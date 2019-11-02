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دولي

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة حول "شاحنة الجثث"

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة حول "شاحنة الجثث"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة البريطانية، أن المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في نهاية الشهر الماضي، وعثر على جثثهم في سيارة شحن ببريطانيا، كانوا من مواطني فيتنام.

وأوضحت الشرطة، وفق وكالة (سبوتنك)، أنها تواصل عملها لتحديد هوية الضحايا، وحتى الآن نعرف أن الضحايا كانوا من مواطني فيتنام، متابعةً: "اتصلنا بالحكومة الفيتنامية، كما اتصلنا بشكل مباشر مع الأسر في فيتنام وبريطانيا، ونرى أننا عثرنا على أسر الناس الذين انتهى طريقهم في أراضينا بالمأساة".

وأشارت الشرطة إلى أنها لا تتوفر لديها حتى الآن أية صلاحيات لذكر أسماء الضحايا، حسبما نشرت شبكة (إن بي سي إن).

وعثرت شرطة مقاطعة إسيكس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على 39 جثة داخل حافلة شحن، وصلت إلى بريطانيا من بلجيكا.

وأعلنت السلطات البريطانية في البداية، أن الحديث يدور عن مواطنين صينيين، غير أن الجالية الفيتنامية في بريطانيا قالت: إنه كان بين القتلى مواطنون من فيتنام.

وتم احتجاز خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في الحادث، ومنهم سائق الحافلة موريس روبنسون صاحب الـ 25 عاماً من إيرلندا الشمالية.

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