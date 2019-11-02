عشراوي: تداعيات وعد بلفور مازالت قائمة وتتطلب معالجة جذرية



وطالبت في بيان لها، اليوم السبت، في الذكرى الـ 102 لوعد "بلفور" الجائر وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحكومة البريطانية بالاعتذار عن الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني، جراء هذا الإعلان الغاشم، وأن تقوم بعملية تصحيح تبدأ بالاعتراف فوراً بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعويض شعبنا عن معاناته وخسائره.



ودعت بريطانيا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والسياسية، تجاه نتائج وأبعاد هذا الحدث الخطير والهدام، وطالبت في هذا السياق مجلس العموم البريطاني بالضغط على الحكومة للقيام بدور فاعل وجاد للدفاع عن حقوق شعبنا، ودعم القانون الدولي، ومكانته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.





كما دعت المملكة المتحدة للوقوف في وجه ممارسات دولة الاحتلال الإجرامية وتدابيرها الأحادية وغير القانونية على الأرض، بما في ذلك، سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري، وعمليات التوسع والضم والسرقة التي تلقى دعماً مطلقاً من الإدارة الامريكية التي لم تتوانَ منذ توليها من الانحياز لإسرائيل ومساندتها عبر اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات اللامسؤولة والمنافية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



وأشارت عشراوي في نهاية بيانها إلى أن الاحتلال الإسرائيلي واحد من مخلفات هذا الوعد البغيض، ولا ينبغي أن يفرض الماضي الاستعماري سياسات حاضر شعبنا ومستقبله، ودعت في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى معالجة تداعيات هذا الوعد المشؤوم بشكل جذري، ووضع حد للمعاناة الفلسطينية المستمرة منذ عقود، وذلك عبر إنهاء الاحتلال العسكري وضمان محاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي: إن "إعلان بلفور هو نقطة انطلاق مأساة الشعب الفلسطيني بكامله، وما زالت آثار هذا العدوان، تُلقي بظلالها القاتمة على فلسطين والمنطقة".