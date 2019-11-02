قيادي فلسطيني: نتخوف من تصعيد إسرائيلي لعرقلة الانتخابات والبعض يتعامل بمراهقة بردود الفعل

قصف إسرائيلي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

طالب أمين سر هيئة العمل الوطني بقطاع غزة، محمود الزق، بمراعاة الابتعاد قدر الإمكان عن أي فعل، يمكن أن يسبب كارثة في قطاع غزة، خاصة في هذه اللحظة، التي نتوجه فيها صوب إنهاء الانقسام بالتوافق على انتخابات تشترط وجود بيئة مناسبة لإجرائها.



وحذر الزق في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، من تصعيد الرواية الأمنية والحدث الأمني الإسرائيلي، ودوماً إسرائيل ما تسعى في هذا الأمر، وعلينا أن نركز جهودنا من أجل تهيئة الشروط المناسبة لإنجاز الانتخابات، التي نأمل أن تنهي الحقبة السوداء في تاريح شعبنا، و"الانقلاب الأسود"، واستعادة وحدتنا.



وأضاف: نتخوف من تصعيد إسرائيلي لعرقلة الانتخابات، وهناك البعض الذي لا يرى الأمور بعمق، ويتعامل بمراهقة في ردود الفعل، وعليه أن ينتبه جيداً بأننا في هذه المرحلة علينا أن نركز الجهود من أجل إنجاز ما تم التوافق عليه، فيما يتعلق بالانتخابات، والابتعاد بالمطلق عن الانجرار وراء الرواية الإسرائيلية الساعية لتصعيد الوضع الأمني، وإظهار أنها الضحية ونحن الجلاد.



وفيما يتعلق بملف الانتخابات، قال أمين سر هيئة العمل الوطني: منذ البداية كان يفترض أن تكون اللقاءات داخل مقر اللجنة، وهذا ما طالبنا به، المطلوب بكل صراحة، أن نتوافق على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وحسب المقاييس المتعارف عليها دولياً، ونواجه سوياً العقبات التي تحول دون عقدها.