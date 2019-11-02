روسيا: بوتين لا يجد نفسه مروضًا للأفاعي بالشرق الأوسط

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

علق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على كاريكاتير نشرته وسائل إعلام أمريكية، يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممسكاً بمجموعة من الأفاعي، ويقول إن روسيا تمكنت أخيراً من السيطرة على الوضع في الشرق الأوسط.



وقال لافروف، وفق شبكة التلفزيون الروسي تعقيباً على الكاريكاتير الأمريكي: "لا أظن أن فلاديمير بوتين يجد نفسه مروضًا للأفاعي"، مشيراً إلى أن روسيا لا تنظر إلى شركائها في الشرق الأوسط من منظور كاريكاتيري، ولا تقدم لهم صوراً من هذا النوع.



وأضاف لافروف: "لا تأتي روسيا إلى الشرق الأوسط لترويض شيء وإنما تعمل مع بلدان المنطقة على تثبيت أوضاعها"، مؤكداً أن روسيا ترى لها مصلحة في استقرار أوضاع الشرق الأوسط حتى تنعم المنطقة بالاستقرار ولا تشهد تطورات لا يمكن التكهن بها.