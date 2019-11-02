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ترامب: وقف إطلاق النار بسوريا مُتماسك بشكل جيد

ترامب: وقف إطلاق النار بسوريا مُتماسك بشكل جيد
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، حيث أرسلت أنقرة قوات لتطهير المنطقة من الفصائل الكردية المسلحة متماسك بشكل جيد. 

وأوضح ترامب، وفق وكالة (رويترز)، أن لديه علاقة جيدة جداً مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وتوصلت الولايات المتحدة، في وقت سابق، لاتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام" مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.

وأوضحت واشنطن، على لسان نائب الرئيس مايك بنس، أن الاتفاق يعني انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة التي يبلغ عمقها 32 كيلومتراً على طول الحدود التركية السورية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستسهل هذه العملية، وأن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.

وتتهم قوات سوريا الديمقراطية، الجيش التركي والمليشيات المتحالفة معه، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت واشنطن والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على تنفيذ الاتفاق على الشريط الحدودي.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، عملية عسكرية تحت عنوان "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، وذلك لملاحقة وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعاً لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم الدولة، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت عينه، سحب قواتها من سوريا، على الرغم من اعتبار الأكراد السوريين أحد الحلفاء الرئيسيين بالمنطقة في الحرب ضد تنظيم الدولة. 

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