شاهد: جورج بوش يزور "سراً" دولة خليجية

رام الله - دنيا الوطنقام الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش، بزيارة سرية إلى سلطنة عمان، والتي استغرقت ثلاثة أيام، حيث وصل بوش الابن إلى مسقط الأحد الماضي، وغادرها الثلاثاء.وخلال زيارته، قام بوش بجولة في العديد من الأماكن السياحية في السلطنة، بما في ذلك سوق نزوى التجاري الثلاثاء الماضي، وفق صحيفة (تايمز أوف عُمان).وقال شمس، وهو صاحب متجر حلويات زاره بوش: "لقد تشرفنا بزيارة جورج دبليو بوش لمتجرنا في سوق نزوى المركزي".وذكرت الصحيفة العمانية، أن بوش زار أيضاً متجر التمور العُماني، كما قام العديد من العمانيين والوافدين الذين يعيشون في البلاد بالتقاط الصور التذكارية معه.وعبر العديد من العمانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن دهشتهم من رؤيتهم جورج دابليو بوش في البلاد، خاصة وأنه لم يتم الإعلان رسمياً عن زيارته، ولم يعلم سوى القليل عن وصوله.