أبو يوسف: اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية الخميس المقبل والتصعيد الإسرائيلي لخلط الأوراق





وقال عضو اللجنة، واصل أبو يوسف، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن اجتماعاً تشاورياً للجنة التنفيذية في السابع من هذا الشهر، لبحث قضايا لها علاقة بكيفية إنجاح الانتخابات، وتذليل العقبات أمامها، ومتابعة هذا الأمر المهم، الذي نتمسك به جميعاً، خاصة في ظل ما نتحدث عنه بأنها يمكن أن تشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام، بعد تعثر جهود المصالحة، والمضي قدماً في ترتيب البيت الفلسطيني.





وأضاف: أيضاً ستتم مناقشة القضايا والاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية، والتي ستجرى الفترة المقبلة، في مسعى جدي وحقيقي لمساعدة الشعب الفلسطيني، في ترتيب وضعه الداخلي، وتقوية صموده على الأرض.





وفي سياق آخر، قال أبو يوسف: إن سياسة التصعيد العدواني مستمرة، وشاهدنا خلال الأيام الماضية التصعيد والتهديدات الموجهة إلى قطاع غزة، وهذا يندرج في إطار محاولة خلط الأوراق، وإضعاف الموقف الفلسطيني، والسيطرة عليه، والمساس بالحقوق الفلسطينية، مؤكداً أن ترتيب البيت الفلسطيني، شيء مهم في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنتعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعاً تشاورياً يوم الخميس، السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لمناقشة ملف الانتخابات.