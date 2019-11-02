شاهد: الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قصفه لقطاع غزة فجراً

كشف الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حصيلة قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة.





وأضاف: من بين المواقع، موقع عسكري تابع للقوة البحرية لحركة حماس، وموقع عسكري تابع لمنظومة الدفاع الجوي لها، وموقع آخر يحتوي على جهاز محاكاة لإطلاق نار مضادة للصواريخ، بالإضافة إلى مواقع تدريبات، ومجمع لإنتاج الوسائل القتالية، وموقع عسكري يُستخدم كمخزن للأسلحة والشبكات التحت أرضية التابعة لمنظمة حماس، شمال، ووسط، وجنوب قطاع غزة.



وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: جاءت هذه الغارات ردًّا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات في وقت سابق مساء أمس.



وقال: الجيش ينظر بخطورة بالغة إلى الهجوم بإطلاق القذائف الصاروخية، الذي تعرضت له (سديروت)، وسيبقى بجاهزية عالية، وسيواصل العمل طالما تطلّب الأمر ذلك، و"الجيش يعتبر منظمة حماس مسؤولة عن كلّ ما يحدث في قطاع غزة، وما ينطلق منه"، وفق زعمه.







رام الله - دنيا الوطنوقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن طائراته الحربية أغارت الليلة الماضية، على مجموعة واسعة من الأهداف المختلفة في قطاع غزة.