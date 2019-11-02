أول تعليق من حركة حماس على القصف الإسرائيلي بقطاع غزة

قصف إسرائيلي - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فوزي برهوم: إن قصف واستهداف الاحتلال مواقع المقاومة، وأهلنا في غزة، استمرار لمسلسل العدوان والإجرام "الصهيوني" بحق شعبنا ومقاومته الباسلة، وتصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء، يتحمل "العدو الصهيوني" تبعاته وتداعياته.



وأضاف في بيان نشرته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أن حجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة، يعكس نواياه المسبقة بالتدمير والتخريب، وقتل الأبرياء مؤكداً أن تفجير الأوضاع مع المقاومة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال.



وتابع برهوم: ننعى الشهيد أحمد الشحري، الذي ارتقى جراء هذا القصف الهمجي، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.



وأكد المتحدث باسم حماس، أن "دماء أبناء شعبنا غالية لن يسمح أحد للعدو باستباحتها والتجرؤ عليها، أو أن تكون غزة ساحة لتصدير أزماته الداخلية، وهذه الجرائم لن تكسر صمود شعبنا، ولن تثنينا عن المضي قدماً في طريق الجهاد والمقاومة، دفاعاً عن شعبنا ومواجهة العدوان".