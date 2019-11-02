هدوءٌ يسود القطاع بعد ليلة من قصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد مواطن





وتزعم قوات الاحتلال، أن ذلك يأتي رداً على إطلاق صواريخ من غزة، سقطت في مستوطنات غلاف غزة.

وأفادت الوزارة أن المواطن، أحمد محمد الشحري (27 عاماً)، استشهد متأثراً بجراح أصيب بها جراء استهداف إسرائيلي غرب خانيونس فجر اليوم.واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع في القطاع، من ضمنها، موقع عين جالوت الواقع بين محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، بعدة صواريخ.كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، موقع بدر غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى موقع البحرية الواقع على المنطقة الساحلية، واستهدف أيضاً بعدة صواريخ أرضاً فارغة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.ووفق مصادر محلية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف بثلاثة صواريخ، موقع عسقلان شرق بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى موقع فلسطين التابع للمقاومة الفلسطينية ببلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، دون وقوع إصابات بين المواطنين.وقصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدة صواريخ، موقع القسطل وسط قطاع غزة.إلى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أرضاً فارغة بمنطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات بين الموطنين.