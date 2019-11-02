الطقس: أجواء خريفية ولا تغير على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 20-14 22-15 23-15 بيت لحم 20-14 22-15 23-15 رام الله والبيرة 19-13 21-14 22-14 طولكرم 25-17 26-18 27-18 نابلس 22-15 24-16 25-16 قلقيلية 25-17 26-18 27-18 جنين 25-17 26-18 27-18 سلفيت 20-14 22-15 23-15 طوباس 25-17 26-18 27-18 روابي 22-16 24-16 25-16 الخليل 20-13 22-14 23-14 غزه 24-18 25-19 26-19 أريحا 31-20 32-21 33-21 خانيونس 24-18 25-19 26-19 الأغوار الشمالية 29-18 30-20 31-20 رفح 25-17 26-18 27-18

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو خريفياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الإثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموجدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: