طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم السبت

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر2019، على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.52 شيكل.



الدينار الأردني: 4.97 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.91 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.