شؤون فلسطينية

ثلاث إصابات بقصف إسرائيلي على مواقع للمقاومة بقطاع غزة

ثلاث إصابات بقصف إسرائيلي على مواقع للمقاومة بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، منتصف الليلة، عدة غارات استهدفت مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، في مناطق مختلفة بقطاع غزة، مما أسفرت عنها عدة إصابات بين المواطنين.

في التفاصيل، فقد قصفت طائرة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، منتصف الليلة، بعدة صواريخ، مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، بأن القصف الإسرائيلي بمحافظة خانيونس، أسفر عن ثلاثة إصابات، بينهم حالة وصفت بالحرجة.

بالبقاء في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، فقد استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، موقع عين جالوت الواقع بين محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، بعدة صواريخ.

إلى ذلك، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي، موقع بدر التابع لحركة حماس غرب مدينة غزة، بالاضافة الى موقع البحرية الواقع على المنطقة الساحلية للمدينة.

في السياق، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي، بثلاثة صواريخ، موقع عسقلان التابع للمقاومة الفلسطينية، شرق بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

بالانتقال إلى المحافظة الوسطى، فقد قصف الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

في المقابل، أفادت قناة (الأقصى) الفضائية، بأن المضادات الارضية التابعة للمقاومة الفلسطينية، تصدت لطائرات الاحتلال الاسرائيلي.

يتبع.. 


 

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