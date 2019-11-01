شؤون فلسطينية

المحمود يبحث مع الجامعة العربية سبل تعزيز حضور فلسطين بالإعلام

المحمود يبحث مع الجامعة العربية سبل تعزيز حضور فلسطين بالإعلام
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود، الوزير المفوض د. فوزي الغويل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب على آخر التطورات والاوضاع في فلسطين والعاصمة المحتلة، وبحث معه تكريس قرار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الغويل في مكتبه في القاهرة وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود بحضور المستشارة جمانة الغول ورمال عنفوص مديرة مكتب وزير الاعلام، حيث وضعه المحمود في صورة اخر التطورات الميدانية والسياسية في فلسطين، وأطلعه على توجهات وزارة الاعلام والمشاريع التي تعمل على تنفيذها خاصة فيما يتصل بمواصلة تعزيز حضور فلسطين والعاصمة في المشهدين الإعلاميين العربي والدولي، وهو العنوان الرئيسي الذي ترفعه وزارة الاعلام في هذه المرحلة.

من جانبه أشاد الغويل بصمود ابناء شعبنا وفي مقدمته قيادته وعلى رأسها  الرئس محمود عباس وشدد على الاهتمام البالغ الذي توليه جامعة الدول العربية للقضية الفلسطينية والقدس بصفة فلسطين القضية المركزية الاولى للأمة العربية.

وأكد على ضرورة استمرار العمل من اجل بذل كل جهد ممكن لتعزيز حضور القدس عاصمة دولة فلسطين في المشهد الإعلامي العربي وأكد على ان التعليمات واضحة لكافة التحركات على خريطة الاعلام العربي بأن تكون مدينة القدس على رأس سلم الاولويات بشكل دائم ومتواصل.

ودعا الغويل الى تعزيز الدعم والحضور العربي في القدس ومواصلة الزيارات الداعمة لترسيخ استمرار التواجد العربي فيها ليس كونها عاصمة فلسطين فحسب بل لانها عاصمة قلوب العرب والمسلمين والمؤمنين في العالم.

وأشاد الغويل بمستوى التمثيل والحضور الفلسطيني والحرص الدائم على مشاركة فلسطين في اجتماعات الجامعة من اجل إدامة حضور القضية الفلسطينية، كما اشاد الغويل بوزارة الاعلام الفلسطينية وأنشطتها المميزة والطموحة وما تتقدم به من خطط وافكار على كافة المستويات في الداخل والخارج.

وكان وكيل وزارة الاعلام أجرى سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في جامعة الدول العربية وإعلاميين مصريين وعرب في القاهرة خلال الساعات الماضية.

كما استقبل عددا من ممثلي الوفود الإعلامية العربية الشقيقة الى جامعة الدول العربية وتركز البحث حول تفعيل دور الاعلام وتعزيز استمرار حضور القضية الفلسطينية والقدس في وسائل الاعلام العربية من خلال البحث عن سبل وآفاق وأدوات جديدة في ظل ثورة المعلومات الهائلة والمتصاعدة.

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