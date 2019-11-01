شؤون فلسطينية

هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر تضرب بحيرة طبريا

هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر تضرب بحيرة طبريا
رام الله - دنيا الوطن
ضربت هزه أرضيه بقوة 3.4 على سلم ريختر، مساء أمس  الجمعة، منطقة شمال غربي بحرية طبريا، فيما لم تسفر عن أية أضرار مادية أو بشرية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن المعهد الجيوفزيائي.

يذكر أن صيف العام 2018 الماضي، وخلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ضربت سلسلة من الهزات الخفيفة محيط بحيرة طبريا، تراوحت قوتها بين 3 و4.5 درجة على مقياس ريختر. ووقعت أكثر من 30 هزة ارتدادية، بعضها منخفض الارتجاج.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي، فإن المنطقة التي وقعت فيها الهزات، حينها، تقع ضمن الشق السوري الإفريقي، الذي يبدأ من جنوبي تركيا في الشمال إلى كينيا في الجنوب.

ويشير المسح الجيولوجي إلى أن تراكم الزلازل ليس نادرًا ويحدث أحيانًا في منطقة تشكل جزءًا من نسخة جيولوجية تمتد على طول وادي الأردن.

ووفقا للمعهد، قبل خمس سنوات كان هناك عشرات من الزلازل الصغيرة في محيط بحيرة طبريا لمدة شهر، وكان أقواها 3.7 على مقياس ريختر.

وحتى الآن، لم يتمكن العلماء من إيجاد طريقة للتنبؤ بدقة بالزلازل. وكانت السلطات الإسرائيلي قد أعلنت أنه سيتم قريبا إنشاء نظام في البلاد لتحذير السكان من وقوع الزلازل، بعد تحديد موقع الهزة، وتفعيل التحذير سيكون مصاحبا للموجة الثانية من الهزة الارتدادية التي تعد الموجة المدمرة.

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