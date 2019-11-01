لافروف: (صفقة القرن) لن تقود لإقامة دولة فلسطينية متكاملة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، أو ما تسمى بـ(صفقة القرن)، لن تقود إلى إقامة دولة فلسطينية متكاملة.



وأشار لافروف، في حديث لبرنامج "استعراض الأوضاع الدولية" على قناة (روسيا 24) اليوم الجمعة، إلى أنه تم إقامة دولة إسرائيل فورا بعد تبني قرار أممي بهذا الصدد عام 1948، فيما لم تتم إقامة دولة فلسطينية حتى الآن.



وقال: "على ما يبدو، لا يريد الكثير من شركائنا، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، إقامتها الدولة الفلسطينية".



وأضاف: "بدلا من تنفيذ القرارات الدولية، تعد الولايات المتحدة الجميع بـ(صفقة القرن) التي كما أدرك الجميع أنها لن تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة".