نتنياهو يعطي توجيهاته لكوخافي بطبيعة الرد على الصواريخ.. وتعليمات للمستوطنين بالبقاء بالملاجئ

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات مع رئيس هيئة الاركان لجيش الاحتلال أفيف كوخافي، وكبار مسؤولي المنظومة الأمنية، لافتا إلى أن نتنياهو أعطى توجيهاته حول طبيعة الرد على الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.



من جانب آخر، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن بلدية (سديروت)، أصدرت تعليمات للمستوطنين، بالبقاء قرب الملاجئ، أنه عند سماع صافرات الإنذار أن يختبئوا بداخلها مدة 10 دقائق على الاقل.



وقالت البلدية: "نظراً للأحداث هذا المساء، واحتمال إطلاق المزيد من الصواريخ، نوصي بالبقاء قرب الملاجئ وعند سماع صفارات الإنذار البقاء في الملاجئ مدة 10 دقائق بعدها على الأقل.



وفي السياق، أفادت القناة ذاتها، أنه بعد التوتر الأمني، وبعد إطلاق الصواريخ، تم إجلاء 600 مستوطن بالحافلات، من منتزه (أشكول).