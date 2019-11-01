شاهد: القبة الحديدية تحاول اعتراض الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة





وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قد أعلن أن نحو سبع قذائف صاروخية، أطلقت مساء اليوم الجمعة، من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما دوت صافرات الانذار على أثر ذلك.





















رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدة مقاطع فيديو، تظهر لحظة محاولة القبة الحديدية اعتراض الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.