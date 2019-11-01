شاهد: القبة الحديدية تحاول اعتراض الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدة مقاطع فيديو، تظهر لحظة محاولة القبة الحديدية اعتراض الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.
نشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدة مقاطع فيديو، تظهر لحظة محاولة القبة الحديدية اعتراض الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قد أعلن أن نحو سبع قذائف صاروخية، أطلقت مساء اليوم الجمعة، من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما دوت صافرات الانذار على أثر ذلك.
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