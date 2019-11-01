أحدهم أصاب منزلاً بـ(سديروت).. إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات

بدورها، أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه تم إطلاق عشرة صواريخ من قطاع غزة، تجاه مستوطنة (سديروت)، لافتة إلى أن القبة الحديدة تحاول اعتراضها، ليتم بعدها إطلاق صافرات الانذار في عدة مناطق بمستوطنات غلاف غزة، منوهة في الوقت ذاته إلى أن أحد الصواريخ أصاب منزلاً بشكل مباشر.

من جانبها، قال القناة 12 الاسرائيلية: "الفرق الطبية تعالج عدد من المستوطنين المصابين بالهلع جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".





أما القناة 13 الإسرائيلية، فقد أفادت بإصابة ثلاثة مستوطنين في غلاف غزة، بعد سقوطهم لحظة هروبهم إلى الملاجئ.



