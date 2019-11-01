شؤون فلسطينية

(واللا) الإسرائيلي: تزايد اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين بالضفة

(واللا) الإسرائيلي: تزايد اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن هناك تزايد كبير في حالات اعتداء المستوطنين اليهود على السكان الفلسطينيين، في قرى ومدن الضفة الغربية.

وقال الموقع: "بحسب معطيات الجيش والشرطة الإسرائيلية، تم تسجيل وقوع 36 حادثة اعتداء على السكان وممتلكاتهم، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم".

ووفقا للموقع، أصيب خلال الشهر المنصرم، 12 فلسطينيا، تم الاعتداء عليهم بشكل مباشر من قبل مجموعات من المستوطنين المتطرفين، سكان مستوطنة "يتسهار" شمالي الضفة.

وأشار الموقع، إلى أن المستوطنين قاموا خلال الشهر الماضي، باقتلاع 37 شجرة زيتون، وأعطبوا عجلات 52 سيارة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران 12 منزلا بالضفة.

وتابع الموقع، أن غالبية الشعارات كانت عبارة عن تهديدات، وكلمات عنصرية، تدعو لقتل السكان العرب، وتطالب بتهجيرهم بالقوة من مناطق سكناهم.

وأشار، الى أن هناك تخوفات بالجيش الإسرائيلي، من أن تؤدي هذه الأعمال المتطرفة بحق السكان الفلسطينيين، الى موجة عنف جديدة بالضفة الغربية.

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