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مقتل 10 أشخاص ونزوح أكثر من 270 ألفا جراء فيضانات بالصومال

مقتل 10 أشخاص ونزوح أكثر من 270 ألفا جراء فيضانات بالصومال
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة: "إن أمطارا غزيرة أودت بحياة عشرة أشخاص على الأقل وشردت أكثر من 270 ألفا في الصومال كما دمرت بنية تحتية بالبلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي".

بدورهم، أكد خبراء، أن شرق أفريقيا يشهد موجة أمطار غزيرة وفيضانات دفعت عائلات إلى ترك منازلها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).

وقال سكان في بلدة بلدوين في وسط الصومال: "إن مياه أحد الأنهار فاضت مما أسفر عن وفاة عشرة أشخاص بعدما انقلب قارب خلال محاولة إنقاذ سكان عالقين".

ومن المتوقع أن تتسبب عاصفة استوائية الأسبوع المقبل في تفاقم الوضع.

كما يُتوقع استمرار هطول الأمطار حتى نهاية العام، وتحذر منظمات إغاثة من احتمال ظهور أمراض تنقلها المياه وعمليات نزوح جماعي.

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