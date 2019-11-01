شؤون فلسطينية

قاسم: مسيرات العودة تعبر عن الضمير الجمعي لأبناء شعبنا

قاسم: مسيرات العودة تعبر عن الضمير الجمعي لأبناء شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم: "إن مشاركة عشرات الآلاف اليوم في مسيرات العودة رفضًا لوعد بلفور ولكل مفاعيله منذ أكثر من مائة عام، تؤكد أن هذه المسيرات تعبر عن الضمير الجمعي لأبناء شعبنا".

وأكد قاسم في تصريح صحفي، أن مشاركة أبناء شعبنا في جمعة "يسقط وعد بلفور" ترجمة لإرادتهم الرافضة للتسليم بالواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه منذ وعد بلفور، وصولاً إلى صفقة القرن التي لن تمر، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.

وقال قاسم: "إن مواجهة صفقة القرن كانت أحد دوافع وأهداف مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، ورسالتها أن جماهير شعبنا ومقاومته لن يسمحوا بتمرير أي مشروع ينتقص من حقوقنا الكاملة".

وتابع: مسيرات اليوم على بوابات غزة الشرقية، هي امتداد لكل أشكال المقاومة التي مارسها شعبنا منذ أن تناهى إلى أسماعهم وعد بلفور الباطل.

وبيّن قاسم أن مسيرات العودة باتت متجذرة، وتعد رافعة من روافع العمل الوطني، كما أنها أصبحت تعيد التأكيد على مواقف الرفض التي تبناها شعبنا قبل أكثر من مائة عام.

أخبار ذات صلة

(واللا) الإسرائيلي: تزايد اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين بالضفة

(واللا) الإسرائيلي: تزايد اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين بالضفة

عودة: لا حلّ دون إنهاء الاحتلال والتمييز‎

عودة: لا حلّ دون إنهاء الاحتلال والتمييز‎

متطوعات إسبانيات بلجان العمل الصحي يرصدن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال

متطوعات إسبانيات بلجان العمل الصحي يرصدن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال

الاحتلال يحتجز عروسين على حاجز (الكونتينر) شمال شرق بيت لحم

الاحتلال يحتجز عروسين على حاجز (الكونتينر) شمال شرق بيت لحم

أبو هولي: الشعب الفلسطيني سيبقى رأس الحربة في مواجهة المؤامرات التصفوية

أبو هولي: الشعب الفلسطيني سيبقى رأس الحربة في مواجهة المؤامرات التصفوية

أبو مرزوق: يجب ضمان النزاهة والشفافية بالانتخابات وسنعمل على إنجاحها

أبو مرزوق: يجب ضمان النزاهة والشفافية بالانتخابات وسنعمل على إنجاحها

البطش: يجب عقد لقاء وطني للتوافق على إجراء الانتخابات

البطش: يجب عقد لقاء وطني للتوافق على إجراء الانتخابات

القسام تعلن استشهاد أحد عناصرها متأثراً بجراح أصيب بها خلال حرب 2014

القسام تعلن استشهاد أحد عناصرها متأثراً بجراح أصيب بها خلال حرب 2014

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

قاسم: مسيرات العودة تعبر عن الضمير الجمعي لأبناء شعبنا

قاسم: مسيرات العودة تعبر عن الضمير الجمعي لأبناء شعبنا

عودة: لا حلّ دون إنهاء الاحتلال والتمييز‎

عودة: لا حلّ دون إنهاء الاحتلال والتمييز‎

متطوعات إسبانيات بلجان العمل الصحي يرصدن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال

متطوعات إسبانيات بلجان العمل الصحي يرصدن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال

الاحتلال يحتجز عروسين على حاجز (الكونتينر) شمال شرق بيت لحم

الاحتلال يحتجز عروسين على حاجز (الكونتينر) شمال شرق بيت لحم

القسام تعلن استشهاد أحد عناصرها متأثراً بجراح أصيب بها خلال حرب 2014

القسام تعلن استشهاد أحد عناصرها متأثراً بجراح أصيب بها خلال حرب 2014

(معاريف) تزعم: تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لإلقاء زجاجة حارقة شرق قطاع غزة

(معاريف) تزعم: تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لإلقاء زجاجة حارقة شرق قطاع غزة

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

اصابة العشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

اصابة العشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

منوعات

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

شاهد: فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها

شاهد: فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها

هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ... ما قصة الورم والماء؟

هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ... ما قصة الورم والماء؟

كارول سماحة تتعرض للتنمر بسبب هذا الخطأ

كارول سماحة تتعرض للتنمر بسبب هذا الخطأ

فيديو قديم لإليسا يشعل المواقع... كيف كانت ملامحها منذ سنوات طويلة؟

فيديو قديم لإليسا يشعل المواقع... كيف كانت ملامحها منذ سنوات طويلة؟

شبه كبير وصادم بين حسن الرداد وشقيقته.. لماذا انتقدت إيمي سمير غانم بسببها؟

شبه كبير وصادم بين حسن الرداد وشقيقته.. لماذا انتقدت إيمي سمير غانم بسببها؟

شاهد: كيف أشعلت ابنة هيفاء وهبي المواقع بأغنية إليسا؟

شاهد: كيف أشعلت ابنة هيفاء وهبي المواقع بأغنية إليسا؟

شاهد: منة حسين فهمي نادمة وتعترف لزوجها بغلطة عمرها

شاهد: منة حسين فهمي نادمة وتعترف لزوجها بغلطة عمرها

نجل عمرو دياب يثير جدلاً كبيراً.. فهل يستعد للزواج؟

نجل عمرو دياب يثير جدلاً كبيراً.. فهل يستعد للزواج؟

أصالة تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بزوجها

أصالة تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بزوجها

عربي

مقتل 10 أشخاص ونزوح أكثر من 270 ألفا جراء فيضانات بالصومال

مقتل 10 أشخاص ونزوح أكثر من 270 ألفا جراء فيضانات بالصومال

العراقيون يتدفقون إلى الشوارع للمشاركة في أكبر احتجاج منذ سقوط النظام السابق

العراقيون يتدفقون إلى الشوارع للمشاركة في أكبر احتجاج منذ سقوط النظام السابق

موقع عراقي: تنظيم الدولة يخطط لهجوم كبير في بغداد

موقع عراقي: تنظيم الدولة يخطط لهجوم كبير في بغداد

بينها &#34;ترسيم الحدود مع فلسطين&#34;.. حزب الله يضع 3 نقاط أساسية لتشكيل الحكومة اللبنانية

بينها "ترسيم الحدود مع فلسطين".. حزب الله يضع 3 نقاط أساسية لتشكيل الحكومة اللبنانية