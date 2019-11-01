قاسم: مسيرات العودة تعبر عن الضمير الجمعي لأبناء شعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم: "إن مشاركة عشرات الآلاف اليوم في مسيرات العودة رفضًا لوعد بلفور ولكل مفاعيله منذ أكثر من مائة عام، تؤكد أن هذه المسيرات تعبر عن الضمير الجمعي لأبناء شعبنا".



وأكد قاسم في تصريح صحفي، أن مشاركة أبناء شعبنا في جمعة "يسقط وعد بلفور" ترجمة لإرادتهم الرافضة للتسليم بالواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه منذ وعد بلفور، وصولاً إلى صفقة القرن التي لن تمر، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



وقال قاسم: "إن مواجهة صفقة القرن كانت أحد دوافع وأهداف مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، ورسالتها أن جماهير شعبنا ومقاومته لن يسمحوا بتمرير أي مشروع ينتقص من حقوقنا الكاملة".



وتابع: مسيرات اليوم على بوابات غزة الشرقية، هي امتداد لكل أشكال المقاومة التي مارسها شعبنا منذ أن تناهى إلى أسماعهم وعد بلفور الباطل.



وبيّن قاسم أن مسيرات العودة باتت متجذرة، وتعد رافعة من روافع العمل الوطني، كما أنها أصبحت تعيد التأكيد على مواقف الرفض التي تبناها شعبنا قبل أكثر من مائة عام.