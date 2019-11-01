عودة: لا حلّ دون إنهاء الاحتلال والتمييز‎





والتقى النائب عودة مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون

السياسية السيد خالد الحياري مستعرضين الأوضاع داخل إسرائيل.











رام الله - دنيا الوطنخطب النائب رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة في مؤتمر جي ستريت إلى جانب المرشح الديمقراطي بيرني ساندرس وأمين سرّ منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ورئيس حركة ميرتس نيتسان هوروفيتس. وقد أعلن سفير إسرائيل بالولايات المتحدة رون ديرمر مقاطعته للمؤتمر متهمًا إياه بالانحياز للشعب الفلسطيني.وركّز عودة بكلمته ضد الاحتلال وجرائمه، وعن قانون القومية والعنصرية، مفردا جزءًا عن موضوع الجريمة وتقاعس الشرطة بهذه القضية المصيرية. وتحدث عودة عن جرأة رابين سنة ١٩٩٣ وأن جانتس لا يملك هذا الموقف اليوم، ولكن نحن كما كنّا سنة ١٩٩٣ فما زلنا متمسكين بقضايا السلام والمساواة. الكلمة لاقت تأييدا كبيرًا من الحضور.والتقى النائب عودة وعضوتا سكرتارية الجبهة ميسم جلجولي رئيسة قائمة الجبهة في نعمت وفداء طلعوني المرشحة المتقدمة بقائمة الجبهة مع السناتور البارز بيرني ساندرز تركّز اللقاء حول المرحلة الراهنة وأزمة تشكيل حكومة نتيجة لعدم وجود مواقف سياسية مبدئية نحو السلام والمساواة، وأيضًا عدم وجود سياسة واضحة وجريئة.