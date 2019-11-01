شؤون فلسطينية

متطوعات إسبانيات بلجان العمل الصحي يرصدن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال

متطوعات إسبانيات بلجان العمل الصحي يرصدن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
عبرت أربع طالبات إسبانيات تطوعن قرابة الشهر في مؤسسة لجان العمل الصحي بمنطقة جنوب الضفة الغربية عن سعادتهم بالفرصة التي أتيحت لهن للإطلاع على الأوضاع من الميدان ومعاينتها واقعاً معاشاً بكل تفاصيله.

والطالبات الجامعيات الإسبانيات قدمن لفلسطين عن طريق التعاون الإسباني (cooperante internacional)  وهن طالبتا طب وطالبتا إعلام في الجامعات الإسبانية وخلال مكوثهن في فلسطين نظمت لهن مؤسسة لجان العمل الصحي زيارة إلى عيادة سوسيا التابعة للجان في الخليل وجرى تقديم شرح واف لهم عن معاناة واحتياجات السكان والخدمات التي تقدمها العمل الصحي.

وزارت الطالبات الإسبانيات مركز طوارئ الخليل الواقع في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، حيث تم إطلاعهن على طبيعة الخدمات التي تقدم من خلال مركز طوارئ الخليل ومركز إشراقة الجنوب، وأيضاً على طبيعة البرامج والمشاريع التي تقدم في منطقة الجنوب من قبل لجان العمل الصحي. ونظمت لهن جولة ميدانية في البلدة القديمة من مدينة الخليل وقفن خلالها على طبيعة المعاناة اليومية للمواطنين القاطنين في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وخاصة في المناطق المغلق ، وأثناء هذه الزيارة وثقت طالبتا الإعلام ما رأينه ورصدنه بغرض إنتاج فيلم وثائقي يتناول الوضع الفلسطيني ومعاناة الفلسطينيين جراء ممارسات الاحتلال والمستوطنين.

وقامت طالبتا الطب وضمن برنامج تطوعي خاص بمساعدة طواقم العيادات المتنقلة التابعة للجان العمل الصحي في المناطق التي تقدم فيها العيادات خدماتها وهي من المناطق المنكشفة والمهمشة والمحرومة.

وقالت المتطوعات مع مغادرتهن إن مشاركتهن مع لجان العمل الصحي ضمن مشروع العيادة التمنقلة سمح لهن التعرف على حقيقة الواقع في فلسطين ومعايشة مأساة الفلسطينيين تحت الاحتلال وأن مشروع العيادة المتنقلة الذي تنفذه اللجان لا يقتصر على الجانب الصحي بل ويطال تعزيز صمود المواطنين والوقوف إلى جانبهم، وفي رسالة لهن قلن إن ما عايشنه على الأرض يختلف عما ينقل للعالم عبر الإعلام فالمسن المريض في المناطق المعزولة بحاجة لعمل أسري متكامل حتى يتم نقله للمدينة القريبة لتلقي العلاج إن حالفه الحظ ومشروع العيادة المتنقلة مهم وحيوي والناس الذين عملنا معهم كانوا سعداء بوجود العيادة المتنقلة في مناطقهم وهي ما يؤكد على ضرورة إستمرار ودعم مثل هذه المشاريع.

جدير بالذكر أن مؤسسة لجان العمل الصحي إستقبلت منذ بداية العام ثلاثين وفداً أجنبياً من مختلف الدول بين متطوعين ومؤسسات وجميعها خرجت بانطباعات إيجابية عن عمل المؤسسة في منطقة جنوب الضفة الغربية وعن الجهود والأعمال والبرامج التي تنفذ في العيادات ومركز إشراقة الجنوب.


أخبار ذات صلة

(واللا) الإسرائيلي: تزايد اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين بالضفة

(واللا) الإسرائيلي: تزايد اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين بالضفة

قاسم: مسيرات العودة تعبر عن الضمير الجمعي لأبناء شعبنا

قاسم: مسيرات العودة تعبر عن الضمير الجمعي لأبناء شعبنا

عودة: لا حلّ دون إنهاء الاحتلال والتمييز‎

عودة: لا حلّ دون إنهاء الاحتلال والتمييز‎

الاحتلال يحتجز عروسين على حاجز (الكونتينر) شمال شرق بيت لحم

الاحتلال يحتجز عروسين على حاجز (الكونتينر) شمال شرق بيت لحم

أبو هولي: الشعب الفلسطيني سيبقى رأس الحربة في مواجهة المؤامرات التصفوية

أبو هولي: الشعب الفلسطيني سيبقى رأس الحربة في مواجهة المؤامرات التصفوية

أبو مرزوق: يجب ضمان النزاهة والشفافية بالانتخابات وسنعمل على إنجاحها

أبو مرزوق: يجب ضمان النزاهة والشفافية بالانتخابات وسنعمل على إنجاحها

البطش: يجب عقد لقاء وطني للتوافق على إجراء الانتخابات

البطش: يجب عقد لقاء وطني للتوافق على إجراء الانتخابات

القسام تعلن استشهاد أحد عناصرها متأثراً بجراح أصيب بها خلال حرب 2014

القسام تعلن استشهاد أحد عناصرها متأثراً بجراح أصيب بها خلال حرب 2014

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

قاسم: مسيرات العودة تعبر عن الضمير الجمعي لأبناء شعبنا

قاسم: مسيرات العودة تعبر عن الضمير الجمعي لأبناء شعبنا

عودة: لا حلّ دون إنهاء الاحتلال والتمييز‎

عودة: لا حلّ دون إنهاء الاحتلال والتمييز‎

متطوعات إسبانيات بلجان العمل الصحي يرصدن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال

متطوعات إسبانيات بلجان العمل الصحي يرصدن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال

الاحتلال يحتجز عروسين على حاجز (الكونتينر) شمال شرق بيت لحم

الاحتلال يحتجز عروسين على حاجز (الكونتينر) شمال شرق بيت لحم

القسام تعلن استشهاد أحد عناصرها متأثراً بجراح أصيب بها خلال حرب 2014

القسام تعلن استشهاد أحد عناصرها متأثراً بجراح أصيب بها خلال حرب 2014

(معاريف) تزعم: تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لإلقاء زجاجة حارقة شرق قطاع غزة

(معاريف) تزعم: تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لإلقاء زجاجة حارقة شرق قطاع غزة

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

اصابة العشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

اصابة العشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

منوعات

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

شاهد: فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها

شاهد: فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها

هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ... ما قصة الورم والماء؟

هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ... ما قصة الورم والماء؟

كارول سماحة تتعرض للتنمر بسبب هذا الخطأ

كارول سماحة تتعرض للتنمر بسبب هذا الخطأ

فيديو قديم لإليسا يشعل المواقع... كيف كانت ملامحها منذ سنوات طويلة؟

فيديو قديم لإليسا يشعل المواقع... كيف كانت ملامحها منذ سنوات طويلة؟

شبه كبير وصادم بين حسن الرداد وشقيقته.. لماذا انتقدت إيمي سمير غانم بسببها؟

شبه كبير وصادم بين حسن الرداد وشقيقته.. لماذا انتقدت إيمي سمير غانم بسببها؟

شاهد: كيف أشعلت ابنة هيفاء وهبي المواقع بأغنية إليسا؟

شاهد: كيف أشعلت ابنة هيفاء وهبي المواقع بأغنية إليسا؟

شاهد: منة حسين فهمي نادمة وتعترف لزوجها بغلطة عمرها

شاهد: منة حسين فهمي نادمة وتعترف لزوجها بغلطة عمرها

نجل عمرو دياب يثير جدلاً كبيراً.. فهل يستعد للزواج؟

نجل عمرو دياب يثير جدلاً كبيراً.. فهل يستعد للزواج؟

أصالة تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بزوجها

أصالة تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بزوجها

عربي

مقتل 10 أشخاص ونزوح أكثر من 270 ألفا جراء فيضانات بالصومال

مقتل 10 أشخاص ونزوح أكثر من 270 ألفا جراء فيضانات بالصومال

العراقيون يتدفقون إلى الشوارع للمشاركة في أكبر احتجاج منذ سقوط النظام السابق

العراقيون يتدفقون إلى الشوارع للمشاركة في أكبر احتجاج منذ سقوط النظام السابق

موقع عراقي: تنظيم الدولة يخطط لهجوم كبير في بغداد

موقع عراقي: تنظيم الدولة يخطط لهجوم كبير في بغداد

بينها &#34;ترسيم الحدود مع فلسطين&#34;.. حزب الله يضع 3 نقاط أساسية لتشكيل الحكومة اللبنانية

بينها "ترسيم الحدود مع فلسطين".. حزب الله يضع 3 نقاط أساسية لتشكيل الحكومة اللبنانية